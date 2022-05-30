"Полезный сахар" для диабетиков? Врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед

Из чего состоит мед?

Конечно, этот продукт очень сладкий. Мед содержит:

около 35% глюкозы,

5% сахарозы,

40% фруктозы.

Гликемический индекс (ГИ) имеет достаточно весомое значение для нашего организма - он характеризует способность различных продуктов повышать уровень глюкозы в крови.

На что влияет гликемический индекс

Чем выше гликемический индекс продукта, тем он богаче на быстрые углеводы, и тем больше будет разгонять аппетит. Это обусловлено быстрым выбросом инсулина в кровь, а вслед за ним - быстрым падением глюкозы. Вот почему мы можем так быстро снова проголодаться, даже если поели всего несколько минут назад.

Глюкоза имеет гликемический индекс 100, а сахароза - 85. Это очень высокие показатели.

"Глюкоза может напрямую поступать в кровь, не перевариваясь, тогда как сахароза легко переваривается и всасывается, и эти два сахара оказывают большое влияние на уровень сахара в крови", - рассказывает врач.

Что не так с фруктозой?

Поскольку фруктоза имеет низкий гликемический индекс только 23, когда-то фруктозу рекомендовали как "полезный сахар" для диабетиков.

Однако новые исследования показали, что после того, как фруктоза попадает в кровь, она быстро транспортируется в печень, где синтезируется в жир.

"Это влияние на быстрое усвоение фруктозы и выработку жира очень вредно для здоровья больных сахарным диабетом", - резюмировала доктор Гарсиа.