"Полезный сахар" для диабетиков? Врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед

Определенное время считалось, что в отличие от сахара, то есть сахарозы, мед можно употреблять людям с диабетом, или же с преддиабетом. Однако новые исследования говорят, что это не так.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Конечно, этот продукт очень сладкий. Мед содержит:
Гликемический индекс (ГИ) имеет достаточно весомое значение для нашего организма - он характеризует способность различных продуктов повышать уровень глюкозы в крови.
Чем выше гликемический индекс продукта, тем он богаче на быстрые углеводы, и тем больше будет разгонять аппетит. Это обусловлено быстрым выбросом инсулина в кровь, а вслед за ним - быстрым падением глюкозы. Вот почему мы можем так быстро снова проголодаться, даже если поели всего несколько минут назад.
Глюкоза имеет гликемический индекс 100, а сахароза - 85. Это очень высокие показатели.
"Глюкоза может напрямую поступать в кровь, не перевариваясь, тогда как сахароза легко переваривается и всасывается, и эти два сахара оказывают большое влияние на уровень сахара в крови", - рассказывает врач.
Поскольку фруктоза имеет низкий гликемический индекс только 23, когда-то фруктозу рекомендовали как "полезный сахар" для диабетиков.
Однако новые исследования показали, что после того, как фруктоза попадает в кровь, она быстро транспортируется в печень, где синтезируется в жир.
"Это влияние на быстрое усвоение фруктозы и выработку жира очень вредно для здоровья больных сахарным диабетом", - резюмировала доктор Гарсиа.
Ранее мы писали также про самый полезный сухофрукт, который надо есть каждый день по горстке.
Также сообщалось про овощ, который может уберечь от рака. Врач рассказала, как часто его надо употреблять.