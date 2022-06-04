Эти "полезные" напитки убивают ваши зубы: не пейте их постоянно

Ухудшение состояния зубов могут спровоцировать так называемые полезные напитки.
Об этом сообщают стоматологи, пишет Express.
Вода с лимоном
По словам ортодонта доктора Халеда Касема, несмотря на "много доказанных преимуществ для здоровья от употребления воды с лимоном", это может "серьезно повредить ваши зубы".
"Лимонный сок очень кислый и может разрушить эмаль", - предупредил доктор Касем.
Также он добавил, что со временем это может сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям десен и кариесу.
"Если у вас есть какие-либо признаки язв во рту, держитесь подальше от всего этого, так как кислотность может вызвать раздражение и воспаление", - посоветовал он.
Если вы решили пить воду с лимоном, доктор Касем рекомендует пить напиток через соломинку, чтобы защитить зубы.
Яблочный уксус
Еще один полезный для здоровья напиток, который вы, возможно, пробовали - это яблочный уксус, который, как утверждается, способствует детоксикации и снижению веса.
"Из-за высокой кислотности употребление большого количества яблочного уксуса может не только повредить зубы, но и вызвать расстройство желудка и горла", - говорит доктор Касем.
Соки фреш
По словам стоматолога, чрезмерное употребление сока фреш может привести к таким осложнениям, как разрушение моляров и даже кариес.
Напомним, что такие фрукты, как яблоки очень негативно влияют на зубы. Почему? Читайте в материале.
Добавим также, перед этим медик выяснила, что случится, если ежедневно съедать по одному такому фрукту.