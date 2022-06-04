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Эти "полезные" напитки убивают ваши зубы: не пейте их постоянно

Фото: Стоматологи предупреждают о вредных напитках (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ухудшение состояния зубов могут спровоцировать так называемые полезные напитки.

Об этом сообщают стоматологи, пишет Express.

Какие напитки вредят зубам

Вода с лимоном

По словам ортодонта доктора Халеда Касема, несмотря на "много доказанных преимуществ для здоровья от употребления воды с лимоном", это может "серьезно повредить ваши зубы".

"Лимонный сок очень кислый и может разрушить эмаль", - предупредил доктор Касем.

Также он добавил, что со временем это может сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям десен и кариесу.

"Если у вас есть какие-либо признаки язв во рту, держитесь подальше от всего этого, так как кислотность может вызвать раздражение и воспаление", - посоветовал он.

Если вы решили пить воду с лимоном, доктор Касем рекомендует пить напиток через соломинку, чтобы защитить зубы.

Яблочный уксус

Еще один полезный для здоровья напиток, который вы, возможно, пробовали - это яблочный уксус, который, как утверждается, способствует детоксикации и снижению веса.

"Из-за высокой кислотности употребление большого количества яблочного уксуса может не только повредить зубы, но и вызвать расстройство желудка и горла", - говорит доктор Касем.

Соки фреш

По словам стоматолога, чрезмерное употребление сока фреш может привести к таким осложнениям, как разрушение моляров и даже кариес.

Напомним, что такие фрукты, как яблоки очень негативно влияют на зубы. Почему? Читайте в материале.

Добавим также, перед этим медик выяснила, что случится, если ежедневно съедать по одному такому фрукту.

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