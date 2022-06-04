Ці "корисні" напої вбивають ваші зуби: не пийте їх постійно

Погіршення стану зубів можуть спровокувати так звані корисні напої.
Про це повідомляють стоматологи, пише Express.
Вода з лимоном
За словами ортодонта доктора Халеда Касема, незважаючи на "багато доведених переваг для здоров'я від вживання води з лимоном", це може "серйозно пошкодити ваші зуби".
"Лимонний сік дуже кислий і може зруйнувати емаль", - попередив доктор Касем.
Також він додав, що з часом це може зробити вас більш сприйнятливими до захворювань ясен і карієсу.
"Якщо у вас є будь-які ознаки виразки рота, тримайтеся якомога далі від усього цього, оскільки кислотність може викликати роздратування та запалення", - порадив він.
Якщо ви вирішили пити воду з лимоном, доктор Касем рекомендує пити напій через соломинку, щоб захистити зуби.
Яблучний оцет
Ще один корисний для здоров'я напій, який ви, можливо, пробували - це яблучний оцет, який, як стверджується, сприяє детоксикації й зниженню ваги.
"Через високу кислотність вживання великої кількості яблучного оцту може не тільки пошкодити зуби, але і викликати розлад шлунка і горла", - говорить доктор Касем.
Соки фреш
За словами стоматолога, надмірне вживання соку фреш може привести до таких ускладнень, як руйнування молярів і навіть карієс.
Нагадаємо, що такі фрукти, як яблука дуже негативно впливають на зуби. Чому? Читайте в матеріалі.
Додамо також, перед цим медик з'ясувала, що трапиться, якщо щодня з'їдати по одному такому фрукту.