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В Харькове в многоэтажке пытались подорвать экс-командира ВСУ

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 16:20
В Харькове в многоэтажке пытались подорвать экс-командира ВСУ
Фото: задержание киллера (ssu.gov.ua)

Киллер пытался заложить взрывчатку в многоквартирном доме  

В Харькове предотвратили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли харьковчанина, которые ранее проходил службу в Национальной гвардии, к убийству одного из бывших боевых командиров разведывательных подразделений ВСУ. Предполагается, что военного хотели устранить за успешные операции против "ЛДНР" и ликвидацию группы российских офицеров.

"Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан. Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в ​​доме", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила правоохранителей в шпионаже для иностранных дипломатических миссий.

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