Покупка квартир по новым правилам: к чему приготовиться украинцам

В Украине хотят ввести новые правила оформления покупки квартир и урегулировать работу риэлторов. В Верховной Раде находится законопроект №3618 "Про риэлтерскую деятельность" который планируют принять до конца 2020 года.

Как объясняют эксперты, если закон будет принят, то с 2021 года украинцев ожидают совершенно новые правила покупки и продажи недвижимости. Об этом пишет издание "ШоТам".

Работа риэлторов

На данный момент в Украине деятельность посредников ничем не регламентирована, и в этой сфере работает много разных людей, которые по факту просто размещают объявления в интернете и проводят показы жилья. За свои услуги они берут процент: за договор об аренде – 50% от ежемесячной оплаты, при покупке-продаже – 3-5% от сделки. Заработок неплохой, если учесть, что средняя цена аренды – от 6 тысяч гривен в месяц, за каждую такую сделку риелтор получает – 3 тысячи гривен.

Хороших специалистов, которые расскажут детальную информацию о районе, о домах, о ценах, которые помогут полностью со всеми документами, очень мало. В основном, контакты таких специалистов передают по знакомству. Остальные не несут никакой ответственности, решение всех проблем ложится на плечи клиента, а заставить вернуть комиссионные – невозможно.

Как будет выглядеть покупка-продажи квартиры

В Украине появятся брокеры, которые будут обязаны внести недвижимость в Единую информационную базу данных и составить паспорт объекта недвижимости. Только после этого квартиру можно будет продать. Нотариусы обязаны будут проверить достоверность информации в базе. Размещать объявления о квартирах также будет иметь право только брокер. Контролировать работу таких посредников будет Фонд Госимущества. Их разделят на две категории: брокер и агент по недвижимости.

Как будут работать агентства по недвижимости

Работать смогут только те, у кого в штате есть хотя бы один брокер. Стать брокером непросто: нужно три года проработать агентом по недвижимости, сдать квалификационный тест и получить сертификат. Подготовкой специалистов будет заниматься Национальная федерация в сфере риэлтерской деятельности, которую только планируют создать. Все брокеры будут внесены в специальный реестр. Каждые три года брокерам придется подтверждать свою квалификацию и сдавать экзамены.

Какие будут штрафы за нелегальную работу

Консультанты, риэлтор, агенты – все посредники, которые будут работать без сертификата, вынуждены будут заплатить штраф от 8500 до 17 тысяч гривен. Повторное нарушение – от 17 до 34 тысяч гривен плюс конфискация полученных заработков.

За размещение объявления от нелегального риелтора – штраф в пользу Национальной федерации в 10-кратном размере минимальной зарплаты (с 1 сентября – 5000 гривен).

Стоит отметить, что специалисты в сфере недвижимости против этого закона. Основная причина – попасть в реестр будет непросто, экзамены будет сдать сложно. На данный момент в проекте закона не прописаны процедуры сдачи экзаменов и требования к риэлтерам. Также они хотят получить больше прав – подавать запросы, получать все данные о жилье, подписывать документы, получать данные о владельце квартиры.

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