Купівля квартир за новими правилами: до чого приготуватися українцям

В Україні хочуть запровадити нові правила оформлення покупки квартир і врегулювати роботу рієлторів. У Верховній Раді знаходиться законопроєкт №3618 "Про рієлторську діяльність" який планують прийняти до кінця 2020 року.

Як пояснюють експерти, якщо закон буде прийнятий, то з 2021 року українців очікують абсолютно нові правила купівлі та продажу нерухомості. Про це пише видання "ШоТам".

Робота рієлторів

На цей час в Україні діяльність посередників нічим не регламентована, і в цій сфері працює багато різних людей, які по факту просто розміщують оголошення в інтернеті та проводять покази житла. За свої послуги вони беруть відсоток: за договір про оренду – 50% від щомісячної оплати, при купівлі-продажу – 3-5% від угоди. Заробіток непоганий, якщо врахувати, що середня ціна оренди – від 6 тисяч гривень на місяць, за кожну таку операцію рієлтор отримує – 3 тисячі гривень.

Хороших фахівців, які розкажуть детальну інформацію про район, про будинки, про ціни, які допоможуть повністю з усіма документами, дуже мало. В основному, контакти таких фахівців передають по знайомству. Решта не несуть ніякої відповідальності, розв'язання всіх проблем лягає на плечі клієнта, а змусити повернути комісійні – неможливо.

Як буде виглядати купівля-продаж квартири

В Україні з'являться брокери, які будуть зобов'язані внести нерухомість в Єдину інформаційну базу даних і скласти паспорт об'єкта нерухомості. Тільки після цього квартиру можна буде продати. Нотаріуси зобов'язані перевірити правдивість інформації в базі. Розміщувати оголошення про квартири також буде мати право тільки брокер. Контролювати роботу таких посередників буде Фонд Держмайна. Їх розділять на дві категорії: брокер і агент з нерухомості.

Як будуть працювати агентства з нерухомості

Працювати зможуть тільки ті, у кого в штаті є хоча б один брокер. Стати брокером непросто: потрібно три роки пропрацювати агентом з нерухомості, скласти кваліфікаційний тест і отримати сертифікат. Підготовкою фахівців буде займатися Національна федерація у сфері рієлторської діяльності, яку тільки планують створити. Всі брокери будуть внесені до спеціального реєстру. Кожні три роки брокерам доведеться підтверджувати свою кваліфікацію і складати іспити.

Які будуть штрафи за нелегальну роботу

Консультанти, рієлтор, агенти – всі посередники, які будуть працювати без сертифіката, змушені будуть заплатити штраф від 8500 до 17 тисяч гривень. Повторне порушення – від 17 до 34 тисяч гривень плюс конфіскація отриманих заробітків.

За розміщення оголошення від нелегального рієлтора – штраф на користь Національної федерації у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати (з 1 вересня – 5000 гривень).

Варто відзначити, що фахівці у сфері нерухомості проти цього закону. Основна причина – потрапити в реєстр буде непросто, іспити скласти складно. На цей момент у проєкті закону не прописані процедури здачі іспитів та вимоги до рієлторів. Також вони хочуть отримати більше прав – подавати запити, отримувати всі дані про житло, підписувати документи, одержувати дані про власника квартири.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні придумали новий спосіб боротьби з боржниками за комунальні послуги.

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