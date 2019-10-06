Не покупайте мультивитамины: Супрун сделала важное заявление

Уляна Супрун рекомендует укреплять организм с помощью продуктов, в которых содержатся различные витамины, а вот мультивитаминные комплексы эксперт брать не советует. Соответствующий пост размещен в социальной сети Facebook.

"Осень - золотая пора продажи безрецептурных препаратов, которые якобы должны укрепить иммунитет, наполнить нас витаминами и предотвратить инфекционные болезни. Да, было бы проще, если бы "аскорбинка" или дорогой мультивитаминный комплекс решали все вопросы здоровья", - пишет Супрун.

По словам эксперта, продуктов, которые дарит осенний урожай, достаточно для того, чтобы наполнить организм необходимыми витаминами.

Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Например, витамин Е, который является мощным антиоксидантом, содержится в подсолнечном масле, грецких орехах и семенах. Витамин D, который нужен для правильного обмена кальция, здоровья кишечника и адекватной работы иммунной системы, находится в составе животной пищи (яйцах, печени и жирной рыбы).

"Чтобы не беспокоиться нехваткой витамина D, лучше сдать анализ и проконсультироваться с врачом относительно целесообразности и дозы добавок, но регулярно есть яйца, гулять и заниматься спортом на улице в любую погоду", - рекомендует Супрун.

Также специалист отмечает, что ударные дозы аскорбиновой кислоты не решат вопрос устойчивости к инфекционным болезням, а лучшими осенними источниками витамина С являются облепиха, красный сладкий и острый перцы и брокколи, приготовленная в пароварке.

Для того, чтобы получить нужную дозу фолиевой кислоты, нужно чаще есть шпинат и брокколи. А для получения витамина В1 и B2 можно купить молодые бобы, белые грибы и шпинат. Витамин В6 можно найти в говяжьей либо куриной печени и яйцах, а витамин В12 есть в мясе и твороге.

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