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Пытаются лечить кремами: Супрун рассказала о борьбе с варикозным расширением вен

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 21:34
Пытаются лечить кремами: Супрун рассказала о борьбе с варикозным расширением вен
Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала советы украинцам касательно лечения варикозного расширения вен

Уляна Супрун рассказала, что варикозное расширение вен пытаются лечить кремами, потому, что считают это косметической проблемой. Но на самом деле - это медицинская проблема. Данная болезнь также связана с другими заболеваниями и ее необходимо лечить с врачом. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

По ее словам варикозное расширение вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратный ход.

Болезнями вен занимаются флебологи, но вы можете поговорить об этой проблеме с семейным врачом.

Пытаются лечить кремами: Супрун рассказала о борьбе с варикозным расширением вен

Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Что делать при варикозном расширении вен?

  • Людям с такой проблемой, у которых сильно видны вены, медики советуют носить компрессионные чулки.
  • Также рекомендуется делать искусственную закупорку всей вены пеной, или внутривенную абляцию. В таких случаях вену закрывают лазером или термокоагуляцией. При этом удалять вену рекомендуют в крайних ситуациях.
  • Есть мнение, что, сколько бы пациент не лечил свои вены, они все равно будут сдуваться. Но варикозное расширение, которое может привести к язве, касается только нескольких поверхностных вен, но они не все поверхностные. Поэтому операция даст свой эффект и избавит от проблемы навсегда.
  • Похудеть. Чем больше у человека масса тела, тем больше нагрузка идет на ноги. Супрун советует придерживаться индекса массы тела, меньше 25. Если же он составляет 25-29,9, то риск развития варикоза больше в полтора раза, а если более 30 - то втрое.
  • Не загорайте. Это золотое правило не только для предотвращения морщин, развития рака кожи, но для варикозного расширения вен и венозной сеточки.
  • Двигайтесь. Существует миф, что бег вызывает варикозное расширение вен. На самом деле, чрезмерные тренировки будут нагружать кровеносную систему, и поверхностные больные вены будут сдуваться. Физические упражнения не помогают уменьшить проявления варикоза. Но если не двигаться, то проблемы с застоем крови и весом будут еще хуже.
  • Необходимо чтобы рацион состоял из достаточно уровня клетчатки. Есть зависимость развития варикозного расширения вен, а также варикоза тазовых вен и геморроя, и рациона, в котором мало овощей, фруктов и каши.
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