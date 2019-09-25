Пытаются лечить кремами: Супрун рассказала о борьбе с варикозным расширением вен

Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала советы украинцам касательно лечения варикозного расширения вен

Уляна Супрун рассказала, что варикозное расширение вен пытаются лечить кремами, потому, что считают это косметической проблемой. Но на самом деле - это медицинская проблема. Данная болезнь также связана с другими заболеваниями и ее необходимо лечить с врачом. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

По ее словам варикозное расширение вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратный ход.

Болезнями вен занимаются флебологи, но вы можете поговорить об этой проблеме с семейным врачом.

Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Что делать при варикозном расширении вен?