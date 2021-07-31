Покупали креветки, а оказался желатин: в Затоке туристов "развели" продавцы (видео)

По словам туристки, она покусилась на вкусный вид креветок, а именно на то, что они были ярко-красные и большие.

Цена такого "деликатеса" немалая, но конкретной стоимости женщина не назвала.

На видео видно, что креветки плотной консистенции и разорвать их достаточно сложно. Однако, продавали такие "морепродукты" в пластиковом пакете.

"Как мы разочаровались, когда выяснилось, что они сделаны из желатина. Просто вылитые в формочку. Поэтому, когда будете в заливе, обязательно попробуйте эту хр*нь",– сказала автор видео.

На каком именно пляже были куплены "креветки" - неизвестно.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.