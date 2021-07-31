Купували креветки, а виявився желатин: в Затоці туристів "розвели" продавці (відео)

У курортній Затоці на Одещині туристам продали тигрові креветки, які зроблені з желатину.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Одесса как она есть".
За словами туристки, вона спокусилася на смачний вигляд креветок, а саме на те, що вони були яскраво-червоні та великі.
Ціна такого "делікатесу" немала, але конкретної вартості жінка не назвала.
На відео видно, що креветки щільної консистенції й розірвати їх досить складно. Однак, продавали такі "морепродукти" у пластиковому пакеті.
"Як ми розчарувалися, коли з'ясувалося, що вони зроблені з желатину. Просто вилиті у формочку. Тому, коли будете в Затоці, обов'язково спробуйте цю хр*нь",– сказала авторка відео.
На якому саме пляжі були куплені "креветки" - невідомо.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
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