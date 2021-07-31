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Покупали креветки, а оказался желатин: в Затоке туристов "развели" продавцы (видео)

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Затока, Суббота 31 июля 2021 18:54
Покупали креветки, а оказался желатин: в Затоке туристов "развели" продавцы (видео) Фото: туристам в Затоке продали фейковые креветки (фото pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В курортном заливе Одесской области туристам продали тигровые креветки, которые сделаны из желатина.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".

По словам туристки, она покусилась на вкусный вид креветок, а именно на то, что они были ярко-красные и большие.

Цена такого "деликатеса" немалая, но конкретной стоимости женщина не назвала.

На видео видно, что креветки плотной консистенции и разорвать их достаточно сложно. Однако, продавали такие "морепродукты" в пластиковом пакете.

"Как мы разочаровались, когда выяснилось, что они сделаны из желатина. Просто вылитые в формочку. Поэтому, когда будете в заливе, обязательно попробуйте эту хр*нь",– сказала автор видео.

На каком именно пляже были куплены "креветки" - неизвестно.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Уточняйте цену сразу. А то знаете есть цыгане на Привозе торгуют золотом - дешевым, а главное настоящим;
  • Это же продается, как крабовые палочки в магазинах, там четко видны швы от формочек и чересчур яркий краситель
  • Это сделано из белка и трубе!;
  • Сразу становится понятно, что девушка не сталкивалась с морепродуктами. Дебют провален. Залив не лучшее место для дегустации креветок.

Ранее мы сообщали, что в трех районах Одесской области вода непригодна к употреблению.

Также на пляжах Бердянска не рекомендуют купаться.

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Затока креветки
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