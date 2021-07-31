Купували креветки, а виявився желатин: в Затоці туристів "розвели" продавці (відео)
У курортній Затоці на Одещині туристам продали тигрові креветки, які зроблені з желатину.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Одесса как она есть".
За словами туристки, вона спокусилася на смачний вигляд креветок, а саме на те, що вони були яскраво-червоні та великі.
Ціна такого "делікатесу" немала, але конкретної вартості жінка не назвала.
На відео видно, що креветки щільної консистенції й розірвати їх досить складно. Однак, продавали такі "морепродукти" у пластиковому пакеті.
"Як ми розчарувалися, коли з'ясувалося, що вони зроблені з желатину. Просто вилиті у формочку. Тому, коли будете в Затоці, обов'язково спробуйте цю хр*нь",– сказала авторка відео.
На якому саме пляжі були куплені "креветки" - невідомо.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Уточнюйте ціну відразу. А то знаєте є цигани на Привозі, що торгують золотом - дешевим, а головне справжнім;
- Це ж продається, як крабові палички в магазинах, там чітко видно шви від формочок і надто яскравий барвник
- Це зроблено з білка і сурмі!;
- Відразу стає зрозуміло, що дівчина не стикалася з морепродуктами. Дебют провалений. Затока не найкраще місце для дегустації креветок.
Раніше ми повідомляли, що у трьох районах Одеської області вода непридатна до вживання.
Також на пляжах Бердянська не рекомендують купатися.