Купували креветки, а виявився желатин: в Затоці туристів "розвели" продавці (відео)

У курортній Затоці на Одещині туристам продали тигрові креветки, які зроблені з желатину.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одесса как она есть" .

За словами туристки, вона спокусилася на смачний вигляд креветок, а саме на те, що вони були яскраво-червоні та великі.

Ціна такого "делікатесу" немала, але конкретної вартості жінка не назвала.

На відео видно, що креветки щільної консистенції й розірвати їх досить складно. Однак, продавали такі "морепродукти" у пластиковому пакеті.

"Як ми розчарувалися, коли з'ясувалося, що вони зроблені з желатину. Просто вилиті у формочку. Тому, коли будете в Затоці, обов'язково спробуйте цю хр*нь",– сказала авторка відео.

На якому саме пляжі були куплені "креветки" - невідомо.

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