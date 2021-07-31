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Купували креветки, а виявився желатин: в Затоці туристів "розвели" продавці (відео)

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Затока, Субота 31 липня 2021 18:54
Купували креветки, а виявився желатин: в Затоці туристів "розвели" продавці (відео) Фото: туристам у Затоці продали фейкові креветки (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

У курортній Затоці на Одещині туристам продали тигрові креветки, які зроблені з желатину.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одесса как она есть".

За словами туристки, вона спокусилася на смачний вигляд креветок, а саме на те, що вони були яскраво-червоні та великі.

Ціна такого "делікатесу" немала, але конкретної вартості жінка не назвала.

На відео видно, що креветки щільної консистенції й розірвати їх досить складно. Однак, продавали такі "морепродукти" у пластиковому пакеті.

"Як ми розчарувалися, коли з'ясувалося, що вони зроблені з желатину. Просто вилиті у формочку. Тому, коли будете в Затоці, обов'язково спробуйте цю хр*нь",– сказала авторка відео.

На якому саме пляжі були куплені "креветки" - невідомо.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Уточнюйте ціну відразу. А то знаєте є цигани на Привозі, що торгують золотом - дешевим, а головне справжнім;
  • Це ж продається, як крабові палички в магазинах, там чітко видно шви від формочок і надто яскравий барвник
  • Це зроблено з білка і сурмі!;
  • Відразу стає зрозуміло, що дівчина не стикалася з морепродуктами. Дебют провалений. Затока не найкраще місце для дегустації креветок.

Раніше ми повідомляли, що у трьох районах Одеської області вода непридатна до вживання.

Також на пляжах Бердянська не рекомендують купатися.

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Затока креветки
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