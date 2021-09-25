Купуємо якісну ковбасу для дітей: що потрібно враховувати при виборі продукту

Діти люблять ковбасні вироби не менше, ніж дорослі. Але вибрати для дитини якісний продукт дуже складно. Не кожна ковбаса, на якій стоїть маркування "дитяча" є якісним продуктом.

Експерт зазначила, що в першу чергу при виборі вареної ковбаси варто звернути увагу на ту, де виробники вказують на упаковуванні: "рекомендовано для дітей" або "для дієтичного харчування".

"Якщо мова йде про дитячу ковбасу, потрібно розуміти кілька моментів. Існує просто назва "дитяча" - так само як і "докторська", "вершкова", "молочна" ковбаса. Говорити про те, що ця ковбаса призначена для дитячого харчування, зовсім не варто. Інше питання, що є виробники, які крім усього іншого пишуть про те, що ковбаса рекомендована для харчування дітей і тим, кому рекомендований дієтичний стіл. Ось тоді тут все жорстко і строго, тому що виробник бере на себе додаткові зобов'язання. Ні рослинний білок, ні крохмаль, ні соя в цій ковбасі бути не можуть", - розповіла Куликова.

Вона додала, що під час складання раціону для дитини, варто більше звертати увагу на натуральні продукти й менше включати в меню напівфабрикати. Вона пояснила, як відрізнити ковбасу з натуральних інгредієнтів.

"Варена ковбаса не може бути яскраво-рожевого кольору, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що варене м'ясо – дещо сірувате. Але в ковбасу завжди додається консервант нітрит натрію, він дозволяється. Він дає трохи рожевий колір, але при цьому він перешкоджає розвитку ботулізму в м'ясі. Цей консервант в допустимій нормі - це абсолютно нормально", - повідомила експерт.

Важливо! При покупці ковбаси звертайте увагу на етикетки та добавки з маркуванням Е. У багатьох видах ковбаси зараз є глютен. Він може викликати проблеми з кишківником і багатьох є індивідуальна непереносність глютену.

Також варто звертати увагу в супермаркеті, де зберігається ковбаса. Вона повинна бути розміщена в робочих холодильниках. Не можна купувати ковбасу на ринку або ту, яку продають на звичайних полицях магазину.