Покрова в Украине: 5 блюд, которые обязательно должны быть на столе
На Покров Пресвятой Богородицы обычно готовили определенные блюда, угощая ими семью и гостей. Среди блюд могли быть рыбные супы, каши и выпечка.
РБК-Украина (проект Styler) подготовили список блюд, которые готовили украинцы на Покров.
Картофельные пирожки
Картофельные пирожки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Для приготовления пирожков из картофеля используют следующие продукты:
- картофель - 1,5-2 кг.
- творог - 700-800 г;
- яйцо - 1 шт.;
- лук - 3 шт.;
- сало - 200 граммов
- крахмал - 1-2 ст. л.;
- сметана - 1-2 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Как готовить картофельные пирожки
Половину картофеля нужно промыть и отварить в шелухе до полной готовности. После этого картофель нужно почистить и перетереть или пропустить через мясорубку.
Другую часть картофеля необходимо промыть, почистить от кожуры, натереть и отжать жидкость. Сок из картофеля выливать не нужно - на нем варят пирожки, добавляя небольшое количество воды.
Картофель тщательно перемешивают, при необходимости добавляя крахмал. К картофельному тесту необходимо добавить яйцо, соль и перец по вкусу.
Для начинки используют творог. Из картофельного теста необходимо сформировать шарики, прижать их, выложить по столовой ложке начинки, залепить пирожки и отварить.
Готовые пирожки должны быть мягкими. Чтобы блюдо было особенно вкусным, его подают со шкварками, жареным луком и сметаной.
Казацкий кулеш
Казацкий кулеш (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Чтобы приготовить казацкий кулеш, нужны эти продукты:
- сало - 2 кг;
- пшено - 4 кг;
- лопатки свиные - 2 кг;
- щеки свиные - 2 кг;
- морковь - 4 кг;
- лук - 4 кг;
- яйца - 15-20 шт.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- петрушка - по вкусу;
- укроп - по вкусу.
Как готовить казацкий кулеш
Хотя подлинный кулеш готовили в большом котле, его можно приготовить дома в большой кастрюле с толстыми стенками, уменьшив количество ингредиентов.
Сначала нужно разогреть посуду, вбросить нарезанное сало и поджарить его до золотистой корочки. Затем нужно добавить свиные щеки и лопатки, нарезав их на небольшие кусочки. Тем временем в отдельной миске запарьте пшено.
Когда мясо будет корочку, нужно всыпать нарезанный лук и тушить ингредиенты в течение 10-15 минут. Почистите и нарежьте морковь, всыпьте и до мяса и тушите до готовности, помешивая.
Добавьте соль и перец по вкусу, залейте кулеш водой, доведите до кипения жидкость, собирая пену. Всыпьте пшено и, помешивая кулеш, варите блюдо до готовности.
Взбейте яйца и влейте их в готовый кулеш, перемешивая ингредиенты. Перед подачей украсьте кулеш измельченной зеленью.
Батуринские коржики
Батуринские коржики (коллаж: РБК-Украина)
Для того чтобы приготовить старинные батуринские коржики, нужно эти ингредиенты:
- яйца - 9 шт.;
- мука - 1 кг;
- вино белое полусладкое - 50 мл;
- сметана (жирность 15%) - 1 стакан;
- миндаль - 560 г;
- сахар - 1 стакан;
- сливочное масло (жирность 82%) - 450 г.
Как готовить батуринские коржики
Отварите пять яиц вкрутую, из них нужны только желтки - как и из сырых яиц. Вареные желтки нужно протереть через сито или с помощью мелкой терки.
Перетертые желтки следует смешать с сахаром, сметаной, маслом, белым вином и тремя сырыми желтками. Взбейте массу миксером.
Постепенно всыпьте муку и толченый миндаль. Вымешайте тесто, раскатайте его на пласт, вырежьте коржики и выложите их на застеленный пергаментом противень.
Смажьте коржики желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 20 минут.
Толченики с рыбой
Толченики с рыбой и грибами (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить толченики с рыбой и грибами, нужны следующие продукты:
- рыба - 400 г;
- шампиньоны - 250 г;
- лук - 1 кг;
- мука - 30 г;
- растительное масло - 40 мл;
- соль - по вкусу.
Как готовить толченики с рыбой
Лук нужно почистить и измельчить, затем обжарить в масле до размягчения. Готовый лук переложите в отдельную миску.
Помойте и мелко нашинкуйте грибы, обжарьте до готовности в масле. Филе необходимо растолочь или нарезать на маленькие кусочки, перемешать с грибами, мукой и солью.
Сформируйте из рыбной массы шарики, отварите их в кипящей воде - в течение 3-4 минут после того, как вода снова закипит.
Разогретую сковороду с жареным луком, выложите толченики. Протушите их 1-2 минут - и можно подавать к столу.
Капустняк с рыбой
Капустняк (скриншот / YouTube)
Для приготовления капустняка с рыбой понадобятся следующие продукты:
- вода -.4 л
- пшено - 200 г;
- капуста белокочанная - 1/2 шт.;
- картофель - 500 г;
- морковь - 1 шт.;
- лук репчатый - 1 шт.;
- перец сладкий - 1 шт.;
- несколько в томате - 500 г;
- паста томатно - 80 г;
- масло подсолнечное рафинированное - 6 ст. л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - по вкусу.
Как готовить капустняк с рыбой
Сначала нужно почистить овощи для капустняка. Картошку надо отварить отдельно, а затем растолочь в пюре.
Морковь нужно натереть на большой терке, лук - измельчить ножом, а перец - нарезать соломкой. Капусту советуют натереть на терке.
В разогретой сковороде нужно обжарить лук, затем всыпать перец с морковью и жарить ингредиенты примерно в течение 8 минут. Добавьте к овощам томатную пасту и тушите все в течение 15 минут.
Промойте пшено и варите его до закипания. Тогда добавьте капусту, а через 10-15 минут - зажарку и картофельное пюре. Перемешайте капустняк, добавьте к нему кильку в томате, предварительно перемяв ее вилкой.
Перемешайте капустняк, добавьте специи и варите еще в течение 5 минут.
Кстати, раньше мы писали об истории Покрова Пресвятой Богородицы.
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При написании материала были использованы источники: этнографически-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти, кулинарный ресурс Shuba.