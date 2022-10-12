Покрова Пресвятої Богородиці - велике українське свято. Чому козаки так шанували цей день?

Історія появи свята Покрови Пресвятої Богородиці

Згідно з підтвердженими записами, свято Покрови козаки масово відзначали ще у XVII столітті, але очевидно що сам "культ" почався забагато раніше.

Сама поява цього свята має легендарне минуле серед вірян: якщо вірити переказам, походить Покрова з далекого 910 року. Тоді Константинополь був під облогою, містяни масово молилися, аби Господь урятував їх від ворога. Молитви були почуті і жителі міста побачили в небі Матір Божу, яка взяла людей під захист.

Також кажуть про те, що Пресвята Богородиця дарувала містянам омофор (довгу вовняну хустину, що зазвичай жінки носять на плечах або надівають на голову). Таким чином Пресвята Богородиця покрила нужденних своїм захистом й урятувала людей.

З того часу віряни просять захисту та милосердя у Божої Матері.

Значимість свята для козаків та відомі традиції Покрови

Для розуміння значимості Покрови для козаків слід зазначити, що центральними церквами на Січі були саме церкви на честь Пресвятої Богородиці й відповідно називалися Покровськими.

Ще одним вагомим прикладом важливості цього свята є проведення в цей день ради, на якій обиралися козаки на обрані посади.

Також ради відбувались на Великдень, тож ці свята разом з Водохрещем були найголовніші серед козаків.

За старим календарем Покрову святкували 1 жовтня, але через перехід на новий календар сучасні українці святкують 14 жовтня.

Щодо традицій, то в цей день усі козаки збиралися до Січі аби відвідати Покровську церкву.

Також можна відзначити вогонь з гармат на вежах Січі - такою шаною відмічалися лише найголовніші свята та події.

Ставропігійна церква Покрова Пресвятої Богородиці на території козацького селища "Мамаєва Слобода" (фото: facebook.com/mamajeva.sloboda)

Сучасні заборони та традиції українців

За часів незалежності до святкування Покрови 14 жовтня додали ще декілька свят:

День Українського Козацтва

День захисників і захисниць України

До нашого часу збереглося багато народних прикмет та повір'їв щодо свята Святої Богородиці.

Відтак у селах заведено вважати, що з Покровою приходить зима, тому традиційно в цей день протоплювалась піч.

Також символічною традицією було розвішування господинею рушника, що зазвичай лежав під іконою Богородиці над вхідними дверми. Це робилось для того аби усі члени сім'ї отримали захист та благословення від Божої Матері.

Більш широко розповсюдженні традиції забороняють працювати в цей день, сумувати, та відмовляти комусь у чомусь. Навпаки в цей день слід бути жертовними та великодушними.

В цей день слід попросити пробачення та самим пробачати з відкритим серцем.

Тож для українців це свято є дійсно дуже важливим, адже нам як ніколи потрібний захист та благословення.

Образ в Ставропігійної церкви в ім'я Покрова Пресвятої Богородиці в козацькому селищі "Мамаєва Слобода" (фото: facebook.com/mamajeva.sloboda)