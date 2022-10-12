Покров Пресвятой Богородицы - большой украинский праздник. Почему козаки так чтили этот день?

История появления праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Согласно подтвержденным записям, праздник Покрова козаки массово отмечали еще в XVII веке, но очевидно что сам "культ" начался много раньше.

Само появление этого праздника имеет легендарное прошлое среди верующих: если верить преданию, происходит Покров с далекого 910 года. Тогда Константинополь находился под осадой, горожане массово молились, чтобы Господь спас их от врага. Молитвы были услышаны и жители города увидели в небе Матерь Божью, взявшую людей под защиту.

Также говорят о том, что Пресвятая Богородица дарила горожанам омофор (длинный шерстяной платок, который обычно женщины носят на плечах или надевают на голову). Таким образом, Пресвятая Богородица покрыла нуждающихся своей защитой и спасла людей.

С того времени верующие просят защиты и милосердия у Божьей Матери.

Значимость праздника для козаков и известные традиции Покрова

Для понимания значимости Покрова для козаков следует отметить, что центральными церквями на Сечи были именно церкви в честь Пресвятой Богородицы и, соответственно, назывались Покровскими.

Еще одним весомым примером важности этого праздника является проведение в этот день рады, на которой избирались козаки на избранные должности.

Также рады проходили на Пасху, поэтому эти праздники вместе с Крещением были самыми главными среди козаков.

По старому календарю Покров праздновали 1 октября, но из-за перехода на новый календарь современные украинцы празднуют 14 октября.

Что касается традиций, то в этот день все козаки собирались в Сечь, чтобы посетить Покровскую церковь.

Также можно отметить огонь из пушек на башнях Сечи - таким уважением отмечались только самые главные праздники и события.

Ставропигиальная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории козацкого поселка "Мамаева Слобода" (фото: facebook.com/mamajeva.sloboda)

Современные запреты и традиции украинцев

Во времена независимости к празднованию Покрова 14 октября добавили еще несколько праздников:

День Украинского Козачества

День защитников и защитниц Украины

До настоящего времени сохранилось много народных примет и поверий в праздник Святой Богородицы.

Следовательно, в селах принято считать, что с Покровом приходит зима, поэтому традиционно в этот день протапливалась печь.

Также символической традицией было развешивание хозяйкой рушника, обычно лежавшего под иконой Богородицы над входной дверью. Это делалось для того, чтобы все члены семьи получили защиту и благословение от Божьей Матери.

Более широко распространенные традиции запрещают работать в этот день, скучать и отказывать кому-то в чем-то. Наши предки в этот день следили за облаками.

В этот день следует извиниться и самим прощать с открытым сердцем.

Поэтому для украинцев этот праздник действительно очень важен, ведь нам как никогда нужна защита и благословение.

Образ в Ставропигиальной церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в козацком поселке "Мамаева Слобода" (фото: facebook.com/mamajeva.sloboda)