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Покрова Пресвятої Богородиці: красиві привітання зі світлим святом

Вівторок 01 жовтня 2024 06:13
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Покрова Пресвятої Богородиці: красиві привітання зі світлим святом Привітання у свято Покрова Пресвятої Богородиці (printers.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято Покрова Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших православних свят, яке символізує захист і заступництво Божої Матері над вірянами. Цей день нагадує про силу молитви і віру в небесну опіку, даруючи надію та спокій кожному серцю.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання до Покрови Пресвятої Богородиці, які підійдуть кожному.

Привітання до свята у СМС

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене теплом та світлом, а кожен день приносив радість і натхнення. Нехай у серці панує мир, а всі мрії здійснюються під покровом Божої Матері.

***

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Вона оберігає ваш дім від негараздів, а вашу родину - від труднощів. Бажаю здоров’я, щастя та спокою, щоб кожен крок був впевненим і благословенним.

***

Нехай Пресвята Богородиця завжди буде поряд, допомагаючи в кожній справі та захищаючи від негараздів. Бажаю вам душевного спокою, здоров’я та добробуту. Зі святом Покрови!

***

Вітаю зі святом! Нехай кожен день буде сповнений теплом близьких, гармонією у серці та вірою в краще. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця дарувала вам щастя та мир у кожну мить життя.

***

Нехай це світле свято принесе у ваш дім злагоду і щастя, а ваші молитви будуть почуті. Бажаю миру, здоров'я та Божого захисту на всіх шляхах вашого життя. Зі святом!

Покрова Пресвятої Богородиці: красиві привітання зі світлим святом

Щирі вітання до Покрови Пресвятої Богородиці (листівки: liza.ua)

Вірші до Покрови Пресвятої Богородиці

Пречиста Свята Покрово -

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Покрова, Покрова - козацьке це свято,

Бо їх захищала сама Божа мати

В борні справедливій за щастя, за волю

Синів України, які свою долю

Вітчизні вручили, щоб вільною стала.

Тому матір Божа їм допомагала.

Покрова, Покрова - видзвонюють дзвони.

До храму йдуть люди, щоб класти поклони.

У кожного є про що Бога просити,

У кожного є за що Бога хвалити.

Покрова, Покрова - осіння погода.

Від літньої праці спочине природа.

Покрова приносить завжди людям втіху:

Чи листям прикрасить, чи вибілить снігом.

Покрова Пресвятої Богородиці: красиві привітання зі світлим святом

Красиві привітання до Покрови Пресвятої Богородиці (листівки: liza.ua)

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також дізнайтеся, про свято Покрова Пресвятої Богородиці 2024 - що категорично не можна робити, прикмети і традиції цього дня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Dobro Virshi", жіночий інтернет-журнал “Ліза”.

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