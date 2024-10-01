Покрова Пресвятої Богородиці: красиві привітання зі світлим святом
Свято Покрова Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших православних свят, яке символізує захист і заступництво Божої Матері над вірянами. Цей день нагадує про силу молитви і віру в небесну опіку, даруючи надію та спокій кожному серцю.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання до Покрови Пресвятої Богородиці, які підійдуть кожному.
Привітання до свята у СМС
Вітаю зі святом! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене теплом та світлом, а кожен день приносив радість і натхнення. Нехай у серці панує мир, а всі мрії здійснюються під покровом Божої Матері.
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Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Вона оберігає ваш дім від негараздів, а вашу родину - від труднощів. Бажаю здоров’я, щастя та спокою, щоб кожен крок був впевненим і благословенним.
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Нехай Пресвята Богородиця завжди буде поряд, допомагаючи в кожній справі та захищаючи від негараздів. Бажаю вам душевного спокою, здоров’я та добробуту. Зі святом Покрови!
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Вітаю зі святом! Нехай кожен день буде сповнений теплом близьких, гармонією у серці та вірою в краще. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця дарувала вам щастя та мир у кожну мить життя.
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Нехай це світле свято принесе у ваш дім злагоду і щастя, а ваші молитви будуть почуті. Бажаю миру, здоров'я та Божого захисту на всіх шляхах вашого життя. Зі святом!
Щирі вітання до Покрови Пресвятої Богородиці (листівки: liza.ua)
Вірші до Покрови Пресвятої Богородиці
Пречиста Свята Покрово -
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Покрова, Покрова - козацьке це свято,
Бо їх захищала сама Божа мати
В борні справедливій за щастя, за волю
Синів України, які свою долю
Вітчизні вручили, щоб вільною стала.
Тому матір Божа їм допомагала.
Покрова, Покрова - видзвонюють дзвони.
До храму йдуть люди, щоб класти поклони.
У кожного є про що Бога просити,
У кожного є за що Бога хвалити.
Покрова, Покрова - осіння погода.
Від літньої праці спочине природа.
Покрова приносить завжди людям втіху:
Чи листям прикрасить, чи вибілить снігом.
Красиві привітання до Покрови Пресвятої Богородиці (листівки: liza.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Dobro Virshi", жіночий інтернет-журнал “Ліза”.