Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления со светлым праздником
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - один из важнейших православных праздников, символизирующий защиту и покровительство Божией Матери над верующими. Этот день напоминает силу молитвы и веру в небесную опеку, даря надежду и покой каждому сердцу.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления к Покрову Пресвятой Богородицы, которые подойдут каждому.
Поздравление к празднику в СМС
Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ваша жизнь была полна теплом и светом, а каждый день приносил радость и вдохновение. Пусть в сердце царит мир, а все мечты сбываются под покровом Божией Матери.
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С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Она оберегает ваш дом от проблем, а вашу семью - от трудностей. Желаю здоровья, счастья и покоя, чтобы каждый шаг был уверен и благословен.
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Пусть Пресвятая Богородица всегда будет рядом, помогая в каждом деле и защищая от неурядиц. Желаю вам душевного покоя, здоровья и благополучия. С праздником Покрова!
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Поздравляю с праздником! Пусть каждый день будет полон теплом близких, гармонией в сердце и верой в лучшее. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица дарила вам счастье и мир в любой момент жизни.
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Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом согласие и счастье, а ваши молитвы будут услышаны. Желаю мира, здоровья и Божьей защиты на всех путях вашей жизни. С праздником!
Искренние поздравления к Покрову Пресвятой Богородицы (открытки: liza.ua)
Стихи к Покрову Пресвятой Богородицы
Пречиста Свята Покрово -
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Покрова, Покрова - козацьке це свято,
Бо їх захищала сама Божа мати
В борні справедливій за щастя, за волю
Синів України, які свою долю
Вітчизні вручили, щоб вільною стала.
Тому матір Божа їм допомагала.
Покрова, Покрова - видзвонюють дзвони.
До храму йдуть люди, щоб класти поклони.
У кожного є про що Бога просити,
У кожного є за що Бога хвалити.
Покрова, Покрова - осіння погода.
Від літньої праці спочине природа.
Покрова приносить завжди людям втіху:
Чи листям прикрасить, чи вибілить снігом.
Красивые поздравления к Покрову Пресвятой Богородицы (открытки: liza.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайт "Dobro Virshi", женский интернет-журнал “Ліза”.