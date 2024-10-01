Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления со светлым праздником

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - один из важнейших православных праздников, символизирующий защиту и покровительство Божией Матери над верующими. Этот день напоминает силу молитвы и веру в небесную опеку, даря надежду и покой каждому сердцу.

Поздравление к празднику в СМС

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ваша жизнь была полна теплом и светом, а каждый день приносил радость и вдохновение. Пусть в сердце царит мир, а все мечты сбываются под покровом Божией Матери.

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С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Она оберегает ваш дом от проблем, а вашу семью - от трудностей. Желаю здоровья, счастья и покоя, чтобы каждый шаг был уверен и благословен.

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Пусть Пресвятая Богородица всегда будет рядом, помогая в каждом деле и защищая от неурядиц. Желаю вам душевного покоя, здоровья и благополучия. С праздником Покрова!

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Поздравляю с праздником! Пусть каждый день будет полон теплом близких, гармонией в сердце и верой в лучшее. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица дарила вам счастье и мир в любой момент жизни.

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Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом согласие и счастье, а ваши молитвы будут услышаны. Желаю мира, здоровья и Божьей защиты на всех путях вашей жизни. С праздником!

Искренние поздравления к Покрову Пресвятой Богородицы (открытки: liza.ua)

Стихи к Покрову Пресвятой Богородицы

Пречиста Свята Покрово -

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

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Покрова, Покрова - козацьке це свято,

Бо їх захищала сама Божа мати

В борні справедливій за щастя, за волю

Синів України, які свою долю

Вітчизні вручили, щоб вільною стала.

Тому матір Божа їм допомагала.

Покрова, Покрова - видзвонюють дзвони.

До храму йдуть люди, щоб класти поклони.

У кожного є про що Бога просити,

У кожного є за що Бога хвалити.

Покрова, Покрова - осіння погода.

Від літньої праці спочине природа.

Покрова приносить завжди людям втіху:

Чи листям прикрасить, чи вибілить снігом.

Красивые поздравления к Покрову Пресвятой Богородицы (открытки: liza.ua)