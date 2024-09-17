Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята і традиції

Нова дата свята

Раніше велике свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня, яке також збігалося з Днем українського козацтва і Днем захисників і захисниць України. Ця дата мала особливе значення, символізуючи захист і підтримку, яку Богородиця дарує своїм вірним.

З переходом Православної Церкви України на новий календар, святкування Покрови тепер припадає на 1 жовтня.

Історія свята

За легендами, історія Покрови бере початок з чудес, які здійснила Божа Матір, розкинувши над своїми вірними своє чудове покривало. Одна з найбільш відомих легенд розповідає про те, як понад тисячу років тому Богородиця врятувала Константинополь від загрози завоювання.

Тоді, ще бувши язичником, Аскольд із військом осадив місто. Жителі, відчуваючи небезпеку, почали молитися до Божої Матері про порятунок. Відповідно до переказів, Богородиця з'явилася перед ними, розкинувши своє покривало (омофор) над містом.

Це дивовижне видіння зупинило ворогів, які вже не могли бачити городян. Залишивши місто непоміченим, жителі змогли врятуватися. Це диво вразило Аскольда і його воїнів, і вони прийняли християнство, переконавшись у силі Божої Матері.

Друга легенда про історію свята

Є ще одна цікава легенда про Покрову, що походить із 10 століття. Тоді Візантію атакували араби, і під час богослужіння у Влахернському храмі в Царграді віряни звернулися до Богородиці з молитвами про захист.

Двоє святих, Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній, отримали видіння Божої Матері, яка начебто молилася разом із ними. Потім Богородиця зняла з голови своє сяюче покривало, яскравіше за сонячні промені, і розпростерла його над усіма присутніми в церкві.

Це захистило людей від усіх загроз, і завдяки цьому греки змогли перемогти в битві та врятувати Візантію.

Традиції свята

На свято Покрови існує чимало традицій, які глибоко вкоренилися в українську культуру. З давніх часів християни йшли до церкви, щоб помолитися за захист своїх домівок, здоров’я та добробут родини.

Це свято також позначало завершення сільськогосподарських робіт - до Покрови люди мали встигнути зібрати врожай і підготуватися до зими. Цей звичай вважають відлунням давніх язичницьких обрядів. Окрім того, Покрова була сприятливим часом для весіль, і цей період в Україні традиційно вважався шлюбною порою.

Для козаків Покрова стала одним із найважливіших свят. У цей день вони обирали нового отамана, освячували зброю та приймали рішення щодо будівництва нових церков. Церква для них була не лише духовним центром, але й місцем благословення зброї, що робило Покрову важливим військовим святом. Також і повстанці вшановували цей день, посвячуючи зброю для боротьби.