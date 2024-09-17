Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника и традиции

Новая дата праздника

Ранее большой праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября, который также совпадал с Днем украинского казачества и Днем защитников и защитниц Украины. Эта дата имела особое значение, символизируя защиту и поддержку, дарованную Богородицей своим верным.

С переходом Православной Церкви на новый календарь, празднование Покрова теперь приходится на 1 октября.

История праздника

По легендам, история Покровы берет начало из чудес, которые совершила Божья Матерь, раскинув над своими верными свое чудесное покрывало. Одна из самых известных легенд рассказывает о том, как более тысячи лет назад Богородица спасла Константинополь от угрозы завоевания.

Тогда, будучи язычником, Аскольд с войском осадил город. Жители, чувствуя опасность, стали молиться Божией Матери о спасении. Согласно преданию, Богородица предстала перед ними, раскинув свое покрывало (омофор) над городом.

Это удивительное видение остановило врагов, которые уже не могли видеть горожан. Оставив город незамеченным, жители смогли спастись. Это чудо поразило Аскольда и его воинов, и они приняли христианство, убедившись в силе Божией Матери.

Вторая легенда об истории праздника

Есть еще одна интересная легенда о Покрове, происходящая из 10 века. Тогда Византию атаковали арабы, и во время богослужения во Влахернском храме в Царьграде верующие обратились к Богородице с молитвами о защите.

Двое святых, Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, получили видение Божией Матери, которая вроде бы молилась вместе с ними. Затем Богородица сняла с головы свое сияющее покрывало, ярче солнечных лучей, и распростерла его над всеми присутствующими в церкви.

Это оградило людей от всех угроз, и благодаря этому греки смогли победить в битве и спасти Византию.

Традиции праздника

На праздник Покрова существует немало традиций, глубоко укоренившихся в украинской культуре. С давних времен христиане шли в церковь, чтобы помолиться за защиту своих домов, здоровье и благополучие семьи.

Этот праздник также обозначал завершение сельскохозяйственных работ - в Покров люди должны были успеть собрать урожай и подготовиться к зиме. Этот обычай считают эхом древних языческих обрядов. Кроме того, Покров был благоприятным временем для свадеб, и этот период в Украине традиционно считался брачным временем.

Для казаков Покров стал одним из важнейших праздников. В этот день они выбирали нового атамана, освящали оружие и принимали решения о строительстве новых церквей. Церковь для них была не только духовным центром, но и местом благословения оружия, что делало Покров важным военным праздником. Также и повстанцы почитали этот день, посвящая оружие для борьбы.