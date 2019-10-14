Покрова Пресвятой Богородицы: что сегодня нельзя делать

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покрову Пресвятой Богородицы. Редакция Styler собрала традиции этого праздника, обряды и приметы.

Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника

14 октября в церковном календаре - день явления Богоматери с ее защитной покровой. Согласно преданиям, события произошли в X веке в Константинополе.

В город пришло кочующее племя разбойников сарацины и осадили его. Люди в большом страхе собрались в храме и молили небеса помочь им. Молитвы не прошли даром и были услышаны. После этого дух Пресвятой Богородицы явился в церкви.

Дева Мария сняла с головы платок и покрыла им всех, кто находился в храме. После этого враги отступили и покинули город.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019 (фото: pixabay.com)

Традиции и что нельзя делать в этот день

Праздник начинают отмечать с утренней службы в церкви. Верующие просят покровительства в своих делах, семьях т.д.

На Покрову запрещено делать тяжелую и "грязную" работу. Кроме того, в этот день нельзя ругаться, брать деньги в долг и пить алкогольные напитки.

В народе праздник был связан с окончанием полевых работ. Кроме того, к Покрове заканчивали собирать грибы в лесу.

В праздничный день люди любили топить печь. Также разжигались костры, в которые бросали ветки плодовых деревьев и сухой мох для привлечения достатка.

На Покрову также принято делать блинчики, а еще в этот день к девушкам засылали сватов. Считалось, что отказать в замужестве на Покрову - плохая примета.

В Запорожской Сечи казаки считали Богородицу своей заступницей. В этот день они выбирали атаманов. В наше время 14 октября также отмечается День защитника Украины.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019 (фото: pixabay.com)

Приметы на Покрову

Если Листья березы и дуба опадают к Покрове, значит зима будет короткой без сильных холодов.

Чтобы поскорее выйти замуж, на Покрову утром нужно заплести тугую косу и не расплетать ее до вечера.

На Покрову листья траву покрывают, землю покрывает снег, а девичью голову - белая фата.

Если в этот день умыться снегом, то обретешь крепкое здоровье и молодость.

Напомним, что УЗ назначила еще один дополнительный поезд на Покрову.