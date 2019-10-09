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УЗ назначила еще один дополнительный поезд на Покрову

Новости » Общество    09.10.2019 - 17:25
УЗ назначила еще один дополнительный поезд на Покрову
Фото: вокзал (РБК-Украина)

Всего на праздники будут курсировать 14 дополнительных поездов

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на Покрову и День защитника Украины, которые отмечаются 14 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, дополнительный поезд будут курсировать из Львова в Днепр. Всего на праздники будут курсировать 14 дополнительных поездов.

Поезд № 204 Львов - Днепр будет курсировать 10, 12, 14 октября. Отправление из Львова в 21:15 и прибытие в Днепра о 11:24. Обратно поезд будет курсировать 11, 13 и 15 октября, отправление из Днепра в 15:28 и прибытие во Львов в 05:40.

"Поездом также могут воспользоваться жители Белой Церкви, Смелы, Знаменки, Александрии и Каменского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню защитника. Украинцы будут иметь возможность использовать три выходных дня подряд для праздничных путешествий.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины. Дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода.

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Новости Украины Укрзализныцяпоезд
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