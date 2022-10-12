Покрова Богородиці 2022: чи буде вихідний 14 жовтня

14 жовтня українці відзначать державне свято - День захисників і захисниць України, який зазвичай є вихідним. Також в цей день святкують День Українського козацтва і церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці.

Чи будуть українці відпочивати на свято додатково цього року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи буде 14 жовтня вихідним?

З 2014 року указом президента на 14 жовтня призначено державне свято - День захисника України. Наступного року цей день став додатковим вихідним у жовтні згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю".

4 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на "День захисників і захисниць України".

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від 8 березня.

15 серпня парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож цьогоріч, п'ятниця, 14 жовтня, буде буденним робочим днем.

Історія свята Покрови

Із 1999 року 14 жовтня також відзначають День українського козацтва. А християни - Покрову Пресвятої Богородиці.

За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на всеношну і молилися Господу про порятунок, сподіваючись на диво. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Матір Божу із сонмом святих.

Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили навколо шиї), взявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятоване.

Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців Покрова була найбільшим святом. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана.