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Покрова 2023: що категорично не можна робити в свято, традиції

Що не можна робити на Покрові (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Покрову Пресвятої Богородиці за новим календарем українці святкують 1 жовтня 2023 року. Раніше люди відзначали свято 14 жовтня.

Про те, що категорично не можна робити, читайте далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції свята Покрови

Ця дата - це день явлення Богоматері з її захисним покровом. Згідно з переказами, події відбувалися у X столітті у Константинополі.

У місто прийшло кочуюче плем'я розбійників сарацини й обложили його. Люди у великому страху зібралися у храмі й благали небеса допомогти їм. Молитви не пройшли даремно і були почуті. Після цього дух Пресвятої Богородиці з'явився у церкві.

Діва Марія зняла з голови хустку і покрила їм усіх, хто був у храмі. Після цього вороги відступили та залишили місто.

Що суворо заборонено робити на Покрову

Головним табу - є смуток у цей день. Вважається, що поганий настрій і зневіра може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.

У це свято важливою забороною є відмова у гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якнайкраще і не шкодуйте нічого. Чим пишніше ваш стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.

Також у цей день забороняється:

  • важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, приготуванням складних страв,
  • займатися ремонтом, будівництвом,
  • лаятись, лаятись, матюкатися,
  • зловживати спиртним,
  • позичати або просити у борг,
  • дівчатам - відмовляти сватам - інакше наречених чекатиме ще три роки,
  • стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні.

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 року (фото: pixabay.com)

Що потрібно зробити 1 жовтня

Приготуйте млинці та пригостіть ними не лише рідних та друзів, а й домового, щоб він не дивував цілий рік.

Влаштуйте ввечері гуляння - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними – вам буде благо.

Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя добрих людей, події та настрій.

Раніше з Покрови розпочиналися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви й ставили свічку біля ікони.

 

Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.

А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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