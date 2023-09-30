Покрова 2023: що категорично не можна робити в свято, традиції

Покрову Пресвятої Богородиці за новим календарем українці святкують 1 жовтня 2023 року. Раніше люди відзначали свято 14 жовтня.
Про те, що категорично не можна робити, читайте далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Ця дата - це день явлення Богоматері з її захисним покровом. Згідно з переказами, події відбувалися у X столітті у Константинополі.
У місто прийшло кочуюче плем'я розбійників сарацини й обложили його. Люди у великому страху зібралися у храмі й благали небеса допомогти їм. Молитви не пройшли даремно і були почуті. Після цього дух Пресвятої Богородиці з'явився у церкві.
Діва Марія зняла з голови хустку і покрила їм усіх, хто був у храмі. Після цього вороги відступили та залишили місто.
Головним табу - є смуток у цей день. Вважається, що поганий настрій і зневіра може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.
У це свято важливою забороною є відмова у гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якнайкраще і не шкодуйте нічого. Чим пишніше ваш стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.
Також у цей день забороняється:
Приготуйте млинці та пригостіть ними не лише рідних та друзів, а й домового, щоб він не дивував цілий рік.
Влаштуйте ввечері гуляння - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними – вам буде благо.
Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя добрих людей, події та настрій.
Раніше з Покрови розпочиналися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви й ставили свічку біля ікони.
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