Покров Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать до великого праздника

Сделайте это обязательно до праздника

До 14 октября нужно закончить все работы на земле - в огороде, в поле, на даче. Уберите опавшие листья, подготовьте деревья к зиме, откопайте клубни цветов и так далее.

Накануне праздника необходимо навести порядок в домах и дворах, дабы в сам праздник устроить гуляния. По одной из примет, дом нужно окурить дымом от подожженных веточек вишни или яблони - это к благополучию на весь год.

Утеплите жилье, подготовив его к зиме. До Покрова нужно закончить все ремонтные работы - почините крышу, утеплите окна и двери при необходимости.

Заквасьте капусту. К Покрову она как раз достигнет пика своей сочности и получится очень вкусной.

Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негативных эмоций.

А вот это нужно сделать в сам праздник

14 октября принято печь блины и задабривать ими домовых. По вечерам устраиваются застолья и гуляния, а угощениями делятся с нуждающимися.

С Покрова начинаются свадьбы. В этот день незамужние девушки идут в церковь и ставят свечу у иконы Богородицы, чтобы удачно выйти замуж.

Что нельзя делать на Покрова