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Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем

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Пятница 01 октября 2021 10:20
Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем Фото: Выходные и праздники в октябре 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В октябре 2021 нас ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, который отмечается на Покровы, 14-го числа. Отдыхать мы будем целых четыре дня подряд, один из которых, правда, придется отработать. Помимо этого праздника в октябре нас ждет День учителя, День освобождения Украины oт фашистских захватчиков, День автомобилиста и дорожника и другие интересные даты.

Какие еще важные праздники мы будем отмечать в этом месяце, сколько дней будем работать и отдыхать - читайте ниже в нашем материале.

Выходных в октябре будет много

Всего в октябре 2021 будет 31 календарный день, из них 20 - рабочих и 11 - выходных.

Один день будет с укороченным графиком. Это предпраздничное 13 октября.

Выходные в октябре: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021

Какие праздники нас ждут в октябре

  • 1 октября - Международный день пожилых людей
  • 2 октября - Международный день ненасилия
  • 3 октября - День работников образования
  • 4 октября - Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных
  • 5 октября - Всемирный день учителей
  • 8 октября - День юриста
  • 9 октября - Всемирный день почты; День риелтора
  • 10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья
  • 12 октября - День кадрового работника
  • 14 октября - День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября - Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости
  • 16 октября - День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия
  • 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности
  • 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
  • 21 октября - Международный день кредитных союзов
  • 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
  • 24 октября - Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций
  • 24-30 октября - Неделя разоружения
  • 25 октября - День маркетолога
  • 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
  • 29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
  • 31 октября - День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря

Ранее мы писали, что в Украине хотят поменять календарь праздников. Стало известно, что будет с затяжными выходными.

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