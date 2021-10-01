Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем

В октябре 2021 нас ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, который отмечается на Покровы, 14-го числа. Отдыхать мы будем целых четыре дня подряд, один из которых, правда, придется отработать. Помимо этого праздника в октябре нас ждет День учителя, День освобождения Украины oт фашистских захватчиков, День автомобилиста и дорожника и другие интересные даты.

Какие еще важные праздники мы будем отмечать в этом месяце, сколько дней будем работать и отдыхать - читайте ниже в нашем материале.

Выходных в октябре будет много

Всего в октябре 2021 будет 31 календарный день, из них 20 - рабочих и 11 - выходных.

Один день будет с укороченным графиком. Это предпраздничное 13 октября.

Выходные в октябре: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021

Какие праздники нас ждут в октябре