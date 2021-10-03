Покров Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити до великого свята

Зробіть це обов'язково до свята

До 14 жовтня потрібно закінчити всі роботи на землі - в городі, в полі, на дачі. Приберіть опале листя, підготуйте дерева до зими, відкопайте бульби квітів і так далі.

Напередодні свята необхідно навести порядок в будинках і дворах, щоб в саме свято влаштувати гуляння. За однією з прикмет, будинок потрібно обкурити димом від підпалених гілочок вишні або яблуні - це до благополуччя на весь рік.

Утепліть житло, підготувавши його до зими. До Покрови потрібно закінчити всі ремонтні роботи - полагодьте дах, утепліть вікна і двері при необхідності.

Заквасьте капусту. До свята вона якраз досягне піку своєї соковитості і вийде дуже смачною.

Пробачте всіх людей, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативних емоцій.

А ось це потрібно зробити в саме свято

14 жовтня заведено пекти млинці і задобрювати ними домових. Вечорами влаштовуються застілля і гуляння, а частуваннями діляться з нужденними.

З Покрови починаються весілля. У цей день незаміжні дівчата йдуть до церкви і ставлять свічку біля ікони Богородиці, щоб вдало вийти заміж.

Що не можна робити на Покрови