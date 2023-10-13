Покров 2023: що потрібно зробити до свята, щоб провести щасливий рік

14 жовтня за григоріанським календарем українці можуть відзначати Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято шанували козаки ще кілька століть тому. Завдяки цьому в народі досі існують традиції та повір'я до Покрови.

Що потрібно встигнути зробити до Покрови

За повір'ям, у цей день нібито зустрічаються осінь та зима, тому варто завершити всі роботи із землею саме до свята Покрови. Не забудьте привести до ладу сад, подвір'я та будинок.

Для того, щоб очистити простір навколо себе, можна позбуватися всього старого і непотрібного

Вранці 14 жовтня (чи 1 жовтня за новоюліанським календарем) люди обов'язково йдуть до церкви на богослужіння. Незаміжні дівчата можуть звернутися до Богородиці дати їм хороших чоловіків і поставити за це свічку.

Ввечері молодь збиралася на гуляння. Покрова Пресвятої Богородиці - це гостинне свято, коли варто кликати додому товаришів і весело проводити разом час.

Досить поширеною традицією на Покрову було випікати млинці, щоб задобрити духів, які живуть у будинку. Млинцями пригощали всіх гостей, сусідів і знайомих.

Хороший настрій і добрі справи на Покрову обов'язково повернуться сторицею.

Що заборонено робити на Покрову

На Покрову існує дві найбільші заборони. Перша - це заборона на смуток. Є навіть повір'я, що якщо в цей день ви будете сумувати, то таким самим для вас буде весь наступний рік.

А от хороший настрій, відчуття радості та щастя навпаки є дуже хорошими для свята 14 жовтня. Чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.

Друга важлива заборона - це гостинність, а точніша відмова в цьому. Якщо до вас прийшли гості, накрийте пишний стіл і проведіть з ними час. Чим пишніший стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.

Крім того, 14 жовтня забороняється: