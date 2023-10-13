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Покров 2023: что нужно сделать к празднику, чтобы провести счастливый год

Украина, Пятница 13 октября 2023 16:00
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Покров 2023: что нужно сделать к празднику, чтобы провести счастливый год Покров Пресвятой Богородицы 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

14 октября по григорианскому календарю украинцы могут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник чтили козаки еще несколько веков назад. Благодаря этому в народе до сих пор существуют традиции и поверья на Покров.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что обязательно нужно сделать перед Покровом.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.

Что нужно успеть сделать до Покрова

По поверью, в этот день якобы встречаются осень и зима, поэтому следует завершить все работы с землей именно к празднику Покрова. Не забудьте привести в порядок сад, двор и дом.

Для того чтобы очистить пространство вокруг себя, можно избавляться от всего старого и ненужного

Утром 14 октября (или 1 октября по новоюлианскому календарю) люди обязательно идут в церковь на богослужение. Незамужние девушки могут обратиться к Богородице дать им хороших мужей и поставить за это свечу.

Вечером молодежь собиралась на гулянье. Покров Пресвятой Богородицы - это гостеприимный праздник, когда стоит звать домой товарищей и весело проводить вместе время.

Достаточно распространенной традицией на Покров было выпекать блины, чтобы задобрить духов, живущих в доме. Блинами угощали всех гостей, соседей и знакомых.

Хорошее настроение и добрые дела на Покров обязательно вернутся сторицей.

Что запрещено делать на Покров

На Покров существует два самых больших запрета. Первый - это запрет на уныние. Есть даже поверье, что если в этот день вы будете скучать, то таким же для вас будет весь следующий год.

А вот хорошее настроение, ощущение радости и счастья наоборот очень хороши для праздника 14 октября. Чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Второй важный запрет - это гостеприимство, а точнее отказ в этом. Если к вам пришли гости, накройте пышный стол и проведите с ними время. Чем пышнее стол - тем больше состояния у вас будет в следующем году.

Кроме того, 14 октября запрещается:

  • трудно работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд
  • заниматься ремонтом, строительством
  • ругаться, материться
  • злоупотреблять спиртным
  • одалживать или просить взаймы
  • стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне

Раньше мы рассказывали, можно ли пить алкоголь и устраивать празднование на Покров Пресвятой Богородицы.

Читайте также, почему козаки так чтили праздник 14 октября.

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