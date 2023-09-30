Покрова 2023: чи можна у свято пити алкоголь і влаштовувати застілля

1 жовтня українці відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем. У цей день не можна виконувати важку фізичну роботу, тому краще провести свято в колі рідних.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чи можна пити на Покрову алкоголь і влаштовувати вдома застілля.

Що каже церква

У церковному календарі за старим стилем свято Покрови Пресвятої Богородиці не позначене як таке, коли потрібно дотримуватися посту. За новоюліанським календарем, 1 жовтня також не стане пісним днем.

Тому на Покрову немає заборони на вживання спиртних напоїв. Проте варто дотримуватися міри.

Церковний григоріанський календар на жовтень 2023 (скриншот)

Відповідно до григоріанського церковного календаря у 2023 році пости припали на такі дати:

Церковні багатоденні пости 2023:

до 6 січня - триває Різдвяний піст, який почався 28 листопада 2022 року

з 27 лютого по 15 квітня - Великий піст

з 12 червня по 11 липня - Петрів піст

14 по 27 серпня - Успенський піст

з 28 листопада по 6 січня 2024 року - Різдвяний піст 2023-2024

Церковні одноденні пости 2023:

18 січня - Водохресний святвечір

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього

усі середи та п'ятниці, за винятком суцільних седмиць і Святок

Народні прикмети

Прикмети також кажуть про те, що зловживати алкоголем не варто. Особливо заборонено робити це на кладовищах, якщо ви прийшли на могили своїх родичів. Так само не можна залишати там алкоголь та їжу.

Серед інших важливих прикмет - відкласти важку фізичну роботу та не сваритися.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці варто проявляти доброзичливість і не відмовляти гостям. Існує навіть повір'я: чим більше в домі гостей на Покрову, тим більше буде в сім'ї достатку.