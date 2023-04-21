Покращують стан організму: названо топ-7 найкорисніших продуктів у світі
Які продукти найкорисніші у світі (freepik)
Основою міцного здоров'я є спорт, щоденне вживання необхідної кількості води і правильно підібраний раціон, що включає корисні та натуральні продукти. Деякі продукти можуть наситити організм усіма необхідними вітамінами.
Про це повідомила гастроентеролог та ендоскопіст Валерія Головач в Instagram.
Які продукти варто їсти
Лікар назвала топ-7 корисних продуктів, на які необхідно звернути увагу та мати їх у раціоні:
- капуста кейл - містить вітаміни С, А, К. На смак вона гірка, але дуже корисна для печінки, запобігає застою в жовчному, знижує кількість естрогенів;
- качанна капуста - містить L-глутатіон, антиоксиданти, впливає на ШКТ, імунну та нервову системи;
- брюссельська капуста - має майже ту є користь, що і качанна;
- редис - очищує печінку, допомагає від закладеності носа, розріджує слиз та мокроту;
- буряк - містить багато вітаміну К, корисний для печінки та жовчного, впливає на еластичність судин, нормалізує естрогени, підвищує тестостерон та знижує кров’яний тиск;
- спаржа - клітковина, яка важлива для кишкової мікрофлори. Також позитивно впливає на нервову систему та багата на вітамін В1;
- петрушка - містить вітамін А, С та залізо.
Яке м'ясо найкорисніше
У м'ясних продуктах є багато заліза, яке необхідне для утворення гемоглобіну і уникнення анемії. Найкориснішими вважаються такі види м'яса:
- Кролятина - таке м'ясо добре засвоюється організмом і не призводить до дискомфорту в кишківнику. Крім того, м'ясо містить велику кількість білка;
- М'ясо індички - в ньому міститься багато вітамінів і мінералів. Воно сприяє здоров'ю кісток і суглобів, а також активує метаболізм;
- Курятина - містить велику кількість білка і фосфору. При цьому воно низькокалорійне, тому підійде тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом;
- Телятина - містить велику кількість білка, багате фосфором, магнієм, калієм, селеном, цинком, вітамінами групи B, вітаміном D і залізом.
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