"Покращує пологову діяльність": лікар назвала сухофрукт, який корисний для вагітних

Фініки містять величезну кількість вітамінів, тому корисні для вагітних жінок. Лікар розповіла, скільки сухофруктів можна їсти на день та як вони можуть стимулювати природні пологи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чим корисні фініки

Вживання фініків забезпечує більш здоровий спосіб задовольнити тягу до солодкого, ніж традиційне бажання морозива чи шоколаду.

Оскільки це гарне джерело природної фруктози, то фініки можуть додати енергії. Вони також багаті клітковиною, яка забезпечує кращу роботу травної системи, зменшуючи ймовірності мати закрепи.

4 фініки містять близько 6,7 грамів харчових волокон, що дорівнює приблизно 25% від рекомендованої добової норми - від 20 до 35 г.

Фініки також є джерелом фолієвої кислоти, яка допомагає зменшити ймовірність вроджених дефектів. Вони також містять залізо та вітамін К.

За словами лікаря, підвищення кількості залізовмісних продуктів у раціоні може підвищити рівень енергії та боротися із залізодефіцитною анемією

Крім того, вітамін К допомагає зростаючій дитині будувати міцні кістки, а також покращує роботу м’язів і нервів. Сухофрукт також є багатим джерелом калію, який допомагає розслабити кровоносні судини та знизити артеріальний тиск.

Фініки є продуктом з низьким глікемічним індексом (ГІ), а це означає, що вони засвоюються повільніше і не призведуть до швидкого підвищення рівня цукру в крові.

Також фініки багаті магнієм, який може допомогти при м’язових спазмах, безсонні та неспокійних ночах під час вагітності.

Вживання під час вагітності

Фініки не тільки корисні, але й безпечні для вживання під час вагітності. Немає доказів того, що вони негативно впливають на перший, другий або третій триместр вагітності.

До того ж у фініках також багато вуглеводів і калорій. Варто обмежити себе 6 штучками на день.

"Ще одна передбачувана перевага - здатність фініків покращувати пологову діяльність. Вважається, що фініки сприяють природній стимуляції пологів", - написала Власенко.

Лікар навела приклад дослідження 2011 року, де 69 вагітних жінок їли по 6 фініків на день протягом 4 тижнів до передбачуваних пологів. ﻿﻿У дослідженні також взяли участь 45 вагітних жінок, які не їли фініків до пологів.

﻿﻿Наприкінці виявили, що жінки, які їли 6 фініків на день протягом 4 тижнів мали коротший перший період пологів та більше середнє розширення шийки матки. Крім того, у 96% жінок, які їли фініки, почалися спонтанні природні пологи, у порівнянні з 79% жінок, які не їли фініків.

Педіатр додала, що потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що сухофрукт принесе користь усім жінкам.