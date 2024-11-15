"Улучшает родовую деятельность": врач назвала сухофрукт, который полезен для беременных

Финики содержат множество витаминов, поэтому полезны для беременных женщин. Врач рассказала, сколько сухофруктов можно есть на день и как они могут стимулировать природные роды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарии Власенко.

Чем полезны финики

Употребление фиников обеспечивает более здоровый способ удовлетворить тягу к сладкому, чем традиционное желание мороженого или шоколада.

Поскольку это хороший источник природной фруктозы, то финики могут добавить энергии. Они также богаты клетчаткой, которая обеспечивает лучшую работу пищеварительной системы, уменьшения вероятность иметь запоры.

4 финика содержат около 6,7 г пищевых волокон, что равно примерно 25% от рекомендованной суточной нормы - от 20 до 35 г.

Финики также являются источником фолиевой кислоты, которая помогает снизить вероятность врожденных дефектов. Они содержат железо и витамин К.

По словам врача, повышение количества железосодержащих продуктов в рационе может повысить уровень энергии и бороться с железодефицитной анемией.

Кроме того, витамин К помогает растущему ребенку строить крепкие кости, а также улучшает работу мышц и нервов. Сухофрукт является также богатым источником калия, который помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить артериальное давление.

Финики являются продуктом с низким гликемическим индексом (ГИ), что означает, что они усваиваются медленнее и не приведут к быстрому повышению уровня сахара в крови.

Также финики богаты магнием, который может помочь при мышечных спазмах, бессоннице и беспокойных ночах во время беременности.

Употребление во время беременности

Финики не только полезны, но и безопасны для употребления во время беременности. Нет доказательств того, что они оказывают негативное влияние на первый, второй или третий триместр беременности.

К тому же в финиках также много углеводов и калорий. Стоит граничить себя 6 штучками в день.

"Еще одно предполагаемое преимущество - способность фиников улучшать родовую деятельность. Считается, что финики способствуют естественной стимуляции родов", - написала Власенко.

Врач привела пример исследования 2011 года, где 69 беременных женщин ели по 6 фиников в день в течение 4 недель до предполагаемых родов. ﻿﻿В исследовании также приняли участие 45 беременных женщин, которые не ели фиников до родов.

В конце обнаружили, что женщины, которые ели 6 фиников в день в течение 4 недель имели более короткий первый период родов и более среднее расширение шейки матки. Кроме того, у 96% женщин, которые ели финики, начались спонтанные природные роды, по сравнению с 79% женщин, которые не ели фиников.

Педиатр добавила, что необходимы дополнительные исследования, что сухофрукт принесет пользу всем женщинам.