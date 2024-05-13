Покращують настрій і зменшують втому: 10 продуктів, які допоможуть під час менструації

Деякі продукти можуть прибрати неприємні симптоми менструації, зокрема, зменшити головний біль та спазми. Крім цього, така їжа покращує обмін речовин, позитивно впливає на обмін речовин та покращує настрій.

Про те, які продукти допомагають прибрати неприємні симптоми під час менструації, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Healthline .

Фрукти

Багаті на рідину фрукти дуже корисні для підтримання водного балансу.

А солодкі фрукти допоможуть вам приборкати тягу до солодощів, не вживаючи багато рафінованого цукру - який може спричинити різкі зміни рівня глюкози, погіршивши настрій.

Листові зелені овочі

Під час менструації часто спостерігається зниження рівня заліза в організмі, особливо якщо менструальний цикл рясний. Це може призвести до втоми, болю в тілі та запаморочення.

Листяні зелені овочі, такі як капуста та шпинат, можуть підвищити рівень заліза у вашому організмі. Крім цього, шпинат також багатий на магній.

Імбир

Тепла чашка імбирного чаю може зменшити симптоми менструації, адже імбир має протизапальну дію і заспокоює напружені м'язи.

Чай з імбиром допомагає зняти напруження м'язів (ілюстрація: Freepik)

Імбир також може зменшити нудоту і блювоту, як показують результати досліджень. Однак не вживайте занадто багато імбиру: вживання понад 4 грамів за один день може викликати печію та біль у шлунку.

Курка

Курка - ще один багатий на залізо та білок продукт, який варто додати до свого раціону.

Вживання білка дуже важливе для здоров'я в цілому, до того ж це може допомогти залишатися ситими і задоволеними під час менструації, стримуючи тягу до їжі.

Риба

Багата на залізо, білок та омега-3 жирні кислоти, риба є поживним доповненням до вашого раціону. Споживання риби протидіє зниженню рівня заліза, яке може виникнути під час менструації.

А омега-3 кислоти можуть зменшити інтенсивність болю під час менструації, згідно з результатами дослідження 2012 року, а також покращити психологічний стан.

Чорний шоколад

Такий смачний перекус як чорний шоколад, багатий на залізо і магній.

Дослідження 2010 року показало, що магній зменшує вираженість симптомів ПМС. Адже, згідно з результатами більш детального дослідження 2015 року, люди з дефіцитом магнію більш схильні до тяжких симптомів синдрому.

Йогурт

Під час та після менструації може погіршитися мікрофлора, що сприяє молочниці. Тож у разі схильності до захворювання, продукти, багаті на пробіотики, такі як йогурт, можуть підживлювати "хороші" бактерії.

До того ж йогурт також багатий на магній та інші необхідні поживні речовини, наприклад, кальцій.

Горіхи

Більшість горіхів багаті на омега-3 жирні кислоти і є чудовим джерелом білка.

Горіхи позитивно впливають на роботу нервової системи (ілюстрація: Freepik)

Горіхи також містять магній і різні вітаміни, що покращує імунітет і позитивно впливає на нервову систему.

Кіноа

Насіння кіноа багате на такі поживні речовини, як залізо, білок і магній, які підтримують організм після втрати крові під час менструації.

Крім того, кіноа має низький глікемічний індекс, а це означає, що після вживання такої каші, довше відчуватиметься ситість та енергійність.

Сочевиця або квасоля

Сочевиця та квасоля багаті на білок, який необхідний для функціонування організму, а саме для когнітивних функцій, стабільного настрою та енергії.

Квасоля та сочевиця також багаті на залізо, що робить їх чудовим доповненням до раціону при низькому рівню цього елементу в крові.

Квасоля і сочевиця багаті на білок і залізо (ілюстрація: Freepik)

Варто пам'ятати, що під час менструації необхідно вживати достатньо рідини, а саме води.

Нормальний водний баланс може зменшити ймовірність виникнення головного болю від зневоднення, який є поширеним при менструації.

Крім цього, болісні симптоми також можуть свідчити про певні проблеми зі здоров'ям - особливо, коли біль заважає нормально функціонувати.

Тому в таких випадках варто звернутися до лікарки - а також не уникати планового медичного огляду.