Улучшают настроение и уменьшают усталость: 10 продуктов, которые помогут при менструации

Некоторые продукты могут убрать неприятные симптомы менструации, в частности, уменьшить головные боли и спазмы. Кроме того, такая пища улучшает обмен веществ, положительно влияет на обмен веществ и улучшает настроение.

О том, какие продукты помогают убрать неприятные симптомы во время менструации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline .

Фрукты

Богатые жидкостью фрукты очень полезны для поддержания водного баланса.

А сладкие фрукты помогут вам обуздать тягу к сладостям, не употребляя много рафинированного сахара - который может повлечь за собой резкие изменения уровня глюкозы, ухудшив настроение.

Листовые зеленые овощи

Во время менструации часто наблюдается снижение уровня железа в организме, особенно если обильный менструальный цикл. Это может привести к усталости, боли в теле и головокружению.

Листовые зеленые овощи, такие как капуста и шпинат могут повысить уровень железа в вашем организме. Кроме этого, шпинат также богат магнием.

Имбирь

Теплая чашка имбирного чая может снизить симптомы менструации, ведь имбирь оказывает противовоспалительное действие и успокаивает напряженные мышцы.

Чай с имбирем помогает снять напряжение мышц (иллюстрация: Freepik)

Имбирь также может снизить тошноту и рвоту, как показывают результаты исследований. Однако не употребляйте слишком много имбиря: употребление свыше 4 г за один день может вызвать изжогу и боль в желудке.

Курица

Курица - еще один богатый железом и белком продукт, который следует добавить в свой рацион.

Употребление белка очень важно для здоровья в целом, к тому же это может помочь оставаться сытым и удовлетворенным во время менструации, сдерживая тягу к пище.

Рыба

Богатая железом, белком и омега-3 жирными кислотами, рыба является питательным дополнением к вашему рациону. Потребление рыбы противодействует понижению уровня железа, которое может возникнуть при менструации.

А омега-3 кислоты могут уменьшить интенсивность боли во время менструации согласно результатам исследования 2012 года, а также улучшить психологическое состояние.

Черный шоколад

Такой вкусный перекус как черный шоколад, богат железом и магнием.

Исследование 2010 показало, что магний уменьшает выраженность симптомов ПМС. Ведь, согласно результатам более детального исследования 2015 года, люди с дефицитом магния более подвержены тяжелым симптомам синдрома.

Йогурт

Во время и после менструации может ухудшиться микрофлора, способствующая молочнице. Поэтому в случае склонности к заболеванию, продукты, богатые пробиотиками, такие, как йогурт, могут подпитывать "хорошие" бактерии.

К тому же йогурт также богат магнием и другими необходимыми питательными веществами, например, кальцием.

Орехи

Большинство орехов богаты омега-3 жирными кислотами и являются отличным источником белка.

Орехи оказывают положительное влияние на работу нервной системы (иллюстрация: Freepik)

Орехи также содержат магний и разные витамины, что улучшает иммунитет и положительно влияет на нервную систему.

Киноа

Семена киноа богаты такими питательными веществами, как железо, белок и магний, которые поддерживают организм после потери крови во время менструации.

Кроме того, киноа имеет низкий гликемический индекс, а это значит, что после употребления такой каши дольше будет ощущаться сытость и энергичность.

Чечевица или фасоль

Чечевица и фасоль богаты белком, который необходим для функционирования организма, а именно для когнитивных функций, стабильного настроения и энергии.

Фасоль и чечевица также богаты железом, что делает их прекрасным дополнением к рациону при низком уровне этого элемента в крови.

Фасоль и чечевица богаты белком и железом (иллюстрация: Freepik)

Следует помнить, что при менструации необходимо употреблять достаточно жидкости, а именно воды.

Нормальный водный баланс может уменьшить вероятность возникновения головных болей от обезвоживания, которые являются распространенными при менструации.

Кроме этого, болезненные симптомы также могут свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем - особенно, когда боль мешает нормально функционировать.

Поэтому в таких случаях следует обратиться к врачу - а также не избегать планового медицинского осмотра.