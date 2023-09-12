Покращують імунну та серцево-судинну систему: 5 корисних, але не популярних продуктів

Буряк

Такий овоч дуже корисний для організму. Він багатий мінеральними солями, органічними кислотами і фолієвою кислотою. У яскраво бордовому овочі величезна кількість вітамінів: C, B1, B2, B5, B6 і B9, A і E.

Також багато мікроелементів: калію, кремнію, магнію, натрію, фосфору, міді, цинку і йоду. Цей овоч - рекордсмен по концентрації бору і марганцю, а також один з лідерів за вмістом заліза.

Він допомагає в роботі мʼязової, серцево-судинної та ендокринної систем.

Буряк (фото: Freepik)

Гарбуз

Нутриціолог каже, що гарбуз - це джерело вітамінів групи B, РР, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини.

Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти. Вони сприяють покращенню відтоку жовчі, позитивно впливає на нервову систему, зменшує прояви запалення, покращує роботу сечовидільної системи, а також моторику кишківника.

Гарбуз (фото: Freepik)

Бобові

Корисний для організму вважаються квасоля, горох, сочевиця та нут. Бобові є основою джерела рослинного білка, клітковини та мікроелементів. Вони здатні позитивно впливати на імунну систему.

До того вони містять магній, калій, фолієву кислоту та вітаміни групи B.

Основний недолік - в складі є речовини, які можуть викликати здуття та важкість після прийому цих продуктів.

Бобові (фото: Freepik)

Горіхи та насіння

Вони є джерелом корисних жирів, яких дуже часто не вистачає в раціоні. Горіхи та насіння багаті на фолієву кислоту, калій, фосфор, магній, селен, цинк та кальцій.

Також покращують роботу серцево-судинної системи, позитивно діють при "синдромі сухого ока".

Однак, варто пам'ятати, що такі продукти дуже калорійні, тому не варто зловживати. Допустима норма на добу - 20-40 г.

Горіхи (фото: Freepik)

Морська капуста

За словами дієтолога, морська капуста багата на йод, тому

сприяє покращенню роботи щитоподібної залози, позитивно впливає на центральну нервову систему, опорно-руховий апарат та зменшує проблеми з травленням через велику кількість клітковини.

Такий продукт варто включити до свого раціону хоча б раз

на тиждень.

Морська капуста (фото: wikipedia)