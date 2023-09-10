Що трапиться з жінкою, яка щодня буде пити пиво

Напій некорисний ні для чоловіків, ні для жінок, однак впливає на них дещо по-різному.

Пиво належить до слабоалкогольних напоїв, тому виникає ілюзія, що його споживання менш шкідливе для жінок, ніж горілка чи коньяк. Але це не так. Причина в кількості, адже пива зазвичай випивається більше, особливо коли тепло, вечір, приємна компанія.

Як саме і чи є "дозволена" доза пінного для дівчат - в матеріалі Styler далі .

Наслідки захоплення пивом для жінок

За словами лікарів, у жінок внаслідок зловживання пивом можуть виникати гормональні проблеми, зокрема:

порушення менструального циклу,

з'являються вусики, грубішає голос

знижується лібідо

виникають проблеми з репродуктивною функцією - знижуються шанси на запліднення та здорове виношування дитини.

на обличчі виникають набряки, судинні зірочки, шкіра втрачає пружність і набуває "земельного" відтінку.

У Haborets Clinik зазначають, що пивом сьогодні частіше захоплюються саме жінки і підлітки. Адже такий напій вважається слабоалкогольним, через що може виникати ілюзія, що "нічого страшного" не станеться. Однак це не так.

Окрім названих вище проблем як у жінок, так і у чоловіків, можуть виникати такі наслідки, як:

поганий поверхневий сон і як наслідок - поганий настрій протягом дня

підвищене навантаження на серце, високий артеріальний тиск

нирки через сечогінний ефект працюють на межі

виникають ускладнення з боку ШКТ, такі як гастрит чи печія

Чому алкоголь впливає на жінок і чоловіків по-різному?

Якщо жінка і чоловік випивають однакову кількість алкоголю, рівень алкоголю в її крові майже завжди буде вищим.

Жінки часто менші за чоловіків, але, згідно з дослідженнями, мають більшу масову частку жиру в організмі, а води - меншу. Алкоголь утримується в тілі людини у воді, а не в жирі, тому у жінки його рівень буде більш концентрований.

Відомо, що деяка кількість алкоголю розщеплюється в шлунку, перш ніж потрапити в кров. Експеримент показав, що у жінок це відбувається повільніше через специфіку метаболізму.

Саме через ці причини жінки п'яніють швидше за чоловіків, що би вони не пили.

Алкоголь підвищує ризик розвитку раку грудей

Ряд масштабних досліджень показує, що існує зв’язок між споживанням алкоголю та раком.

Так, у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2014 рік було зроблено висновок, що приблизно кожна п'ята (21,6%) усіх смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю, є наслідком раку.

Рак молочної залози є найпоширенішою формою онкології серед жінок, тому важливо знати, що саме вживання алкоголю підвищує ризик захворіти.

Чи є безпечна доза?

Рекомендації щодо "безпечної дози" можна зустріти різні. Це може бути келих вина (150 мл) ввечері, пляшка (330 мл) пива чи один "шот" (25 мл) міцного спиртного.

Проте ви маєте пам'ятати, що з часом дозу для досягнення того ж ефекту (легкого приємного розслаблення) вам доведеться збільшувати. А це прямий шлях до залежності.

Якщо пити пиво щодня, головне, що ви отримаєте - це пивний алкоголізм. А можете перейти на міцніші напої, тоді - алкоголізм звичайний. Ще - це зайва вага, гормональні збої, вусики, старіння шкіри і всього організму. Тож перш ніж взяти пару літрів пінного у місцевій "пивнушці", задумайтеся, чи варто воно того.