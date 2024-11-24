Покращує спритність та корисний для серця: який вид спорту має багато переваг для здоров'я

Теніс є доступним видом спорту із низьким навантаженням та підходить для людей будь-якого віку. До того ж він корисний для серцево-судинної системи та покращує спритність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Теніс сприятливо впливає на роботу серцево-судинної системи. Розвивається дихальна система за рахунок постійного надходження кисню до всіх систем і органів людини.
Як і інші види спорту, теніс сприяє зміцненню імунітету, робить організм більш витривалим.
При цьому тенісист дає можливість скинути стрес, відновити свою нервову систему. В ході подібних навантажень відновлюються нейронні зв'язки в мозку, що істотно прискорює процеси зародження нових нервових клітин.
Також відбувається вироблення таких якостей, як напористість, енергійність, забезпечується реальне почуття часу, підвищується рівень загальної рухливості гравця.
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