Улучшает ловкость и полезен для сердца: какой вид спорта имеет много преимуществ для здоровья

Теннис оказывает благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Развивается дыхательная система за счет постоянного поступления кислорода ко всем системам и органам человека.

Как и другие виды спорта, теннис способствует укреплению иммунитета, делает организм более выносливым.

При этом теннисист дает возможность сбросить стресс, восстановить свою нервную систему. В ходе подобных нагрузок восстанавливаются нейронные связки в мозге, что существенно ускоряет процессы зарождения новых нервных клеток.

Также происходит выработка таких качеств как напористость, энергичность, обеспечивается реальное чувство времени, повышается уровень общей подвижности игрока.