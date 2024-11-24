Улучшает ловкость и полезен для сердца: какой вид спорта имеет много преимуществ для здоровья

Теннис является доступным видом спорта с низкой нагрузкой и подходит для людей всех возрастов. К тому же он полезен для сердечно-сосудистой системе и улучшает ловкость.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Теннис оказывает благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Развивается дыхательная система за счет постоянного поступления кислорода ко всем системам и органам человека.
Как и другие виды спорта, теннис способствует укреплению иммунитета, делает организм более выносливым.
При этом теннисист дает возможность сбросить стресс, восстановить свою нервную систему. В ходе подобных нагрузок восстанавливаются нейронные связки в мозге, что существенно ускоряет процессы зарождения новых нервных клеток.
Также происходит выработка таких качеств как напористость, энергичность, обеспечивается реальное чувство времени, повышается уровень общей подвижности игрока.
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