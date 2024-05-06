Покращить настрій і допоможе контролювати вагу. Чим корисна спаржа для організму

Що таке спаржа

Спаржа - це овочева культура, яка походить з родини аспарагусів, що налічує близько 300 видів. Деякі з них вирощуються як декоративні рослини, проте певні різновиди спаржі їстівні.

Більшість людей знайомі з їстівним різновидом, відомим як садова спаржа, або Asparagus officinalis - тонкою зеленою рослиною, схожою на спис. Цей вид вперше виростили в Греції понад 2 500 років тому.

Спаржа, як правило, росте в помірному кліматі. На відміну від більшості овочів, що потребують сезонної посадки, спаржа - це багаторічна рослина, яка відростає з року в рік.Тому періодично її можна знайти в дикій природі.

Хоча зелена спаржа є найпоширенішою, існують також рожеві, фіолетові та білі сорти.

Харчова цінність спаржі

Спаржа - досить низькокалорійний овоч, проте чудове джерело вітамінів і мікроелементів.

Зокрема, одна чашка сирої спаржі містить такі поживні речовини:

Калорії - 26,8

Жири - 0,161 г

Білок - 2,95 г

Клітковина - 2,81 г

Вуглеводи - 5,2 г

Натрій - 2,68 мг

Спаржа - джерело вітамінів С, А, К і Е, вітамінів групи B, калію і фосфору. Також аспарагус містить невелику кількість інших мікроелементів, таких як залізо, цинк і рибофлавін.

Користь спаржі для організму

Насамперед через низьку калорійність, незначний вміст жирів та високий вміст клітковини, спаржа допомагає контролювати вагу - організм повільно перетравлює клітковину, завдяки чому відчувається ситість між прийомами їжі.

Клітковина також покращує травлення і може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, високого кров'яного тиску і діабету. Крім того, інулін у спаржі сприяє балансу кишкових бактерій - пробіотиків - що покращує травлення і зменшує газоутворення.

Спаржа, як і інші зелені овочі, багата на антиоксиданти - сполуки, які допомагають захистити клітини від шкідливого впливу вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань.

До антиоксидантів відносяться вітамін Е, вітамін С і глутатіон, а також різні флавоноїди та поліфеноли. Зокрема, такі флавоноїди як кверцетин, ізорамнетин та кемпферол мають протизапальну та противірусну дію.

Спаржа - джерело антиоксидантів (ілюстрація: Freepik)

Сапонін протодіосцин, який міститься в спаржі, допомагає підтримувати репродуктивне здоров'я, допомагаючи збільшити вироблення тестостерону, підвищуючи лібідо після менопаузи, а також позитивно впливаючи на здоров'я яєчників.

Позитивно впливає на репродуктивні функції і фолієва кислота, яка теж міститься в спаржі. Крім цього, вітаміни, які вмістяться в овочі, не лише покращують імунітет, а й позитивно впливають на зір і на стан шкіри і кісток.

А от вітаміни групи В, джерелом яких також є спаржа, можуть покращити настрій і допомогти впоратися з дратівливістю.

Коли не можна їсти спаржу

Попри користь, не радять вживати спаржу в таких випадках:

алергія на спаржу або рослини з родини лілійних - цибулю, порей, часник і шніт-цибулю;

ревматизм, артрит, подагра;

простатит або цистит;

хвороби шлунково-кишкового тракту.

В такому випадку необхідно проконсультуватися з лікарем щодо збалансованого раціону - як і для дитячого харчування.