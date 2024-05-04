Гострий смак - гострий ризик. Кому краще не їсти хрін

Хрін, який іноді кладуть до великоднього кошика - це коренеплід, відомий своїм гострим смаком і запахом; тож його часто використовують як приправу до м'яса. Проте, попри його корисні властивості, в деяких випадках вживати хрін не варто.

Про те, кому не варто їсти хрін, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Харчова цінність хрону

Оскільки хрін зазвичай їдять у невеликих кількостях, типова порція надзвичайно низькокалорійна, але містить мінерали і рослинні сполуки.

Зокрема, в одній столовій ложці (15 г) приготованого хрону міститься:

Калорії - 7

Білок - менше ніж 1 г

Жир - менше ніж 1 г

Вуглеводи - 2 г

Клітковина - 0,5 г

Крім цього, цей коренеплід містить кальцій, калій, магній, фолієву кислоту та інші мікроелементи, а також вітаміни групи B і вітамін С. До того ж вітаміну C в хроні більше, ніж в лимоні - поступається коренеплід лише смородині та шипшині.

Яка користь від хрону

Глюкозинолати та ізотіоціанати, що містяться в цьому коренеплоді, можуть захищати від раку, пригнічуючи ріст ракових клітин, а також сприяючи їхній загибелі.

Крім цього, ці сполуки запобігають росту чотирьох типів грибків, які провокують захворювання нігтів.

Інші сполуки, такі як синігрін, працюють як антиоксиданти і борються з пошкодженням клітин, спричиненим вільними радикалами.

А алілізотіоціанат, олія, що виділяється при розрізанні кореня хрону, може мати потужні антибактеріальні властивості та боротися з низкою небезпечних бактерій, включно з кишковою паличкою та сальмонелою.

Коли не можна їсти хрін

Оскільки хрін надзвичайно гострий і містить гірчичну олію, краще вживати його помірно. Адже занадто велика кількість цього гострого кореня може викликати подразнення слизової, розлади шлунку, запаморочення і блювоту.

Не радять вживати хрін у таких випадках:

виразка шлунка або кишківника, запальні захворювання кишківника, інфекції або інші захворювання травного тракту;

гастрит або підвищена кислотність шлунку;

хвороби нирок та печінки;

ентероколіт;

розлади щитовидної залози.

Не рекомендують вживати хрін при вагітності і грудному вигодовуванні - досліджень про можливий вплив недостатньо, щоб стверджувати про відсутність негативних ефектів.

Також не радять їсти хрін дітям віком до 4 років - через надмірну гостроту він може викликати проблеми зі шлунком у маленьких дітей.

В цих випадках необхідно проконсультуватися з лікарем - однак це стосується не лише вживання хрону, а й раціону загалом, адже вплинути на здоров'я може не тільки цей коренеплід.

А збалансоване харчування відповідно до особливостей організму і віку необхідне для нормального функціонування організму.