Покормите птиц, чтобы ускорить весну: что можно и нельзя делать 25 марта, у кого именины

Фото: Чем знаменателен день 25 марта (pixabay.com)

25 марта 2022 года отмечается День Службы безопасности Украины, а также Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В православной церкви чтят память Лидской иконы Божией Матери, а также день преподобного Феофана Исповедника. В народе день называют Феофана, и он имеет особые традиции.

Что можно и нельзя делать, какие традиции этого дня и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.

Традиции 25 марта Когда-то в народе говорили: "Феофан, пробил дыру". Люди продолжали встречать весну и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время. В этот день проводили многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза. 25 марта принято угощать птиц семенами, чтобы ускорить приход весны. Что нельзя делать Слишком копаться в своих мыслях, ища негатив.

Конфликтовать, ругаться с родными, желать зла близким

Браться за слишком сложные задачи, ведь они могут не удастся. Важные приметы на Феофана 25 марта Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх - к дождю, опускается вниз - к солнечной погоде. Именины в этот день празднуют: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен. Что выдающегося произошло в этот день 1857 - парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука. 1917 - в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами. 1949 - началась массовая депортация до ста тысяч жителей балтийских республик в Сибирь. 1957 - Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом. 1983 - На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка". 1992 - Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы. 1993 - создано Центральное бюро Интерпола Украины.