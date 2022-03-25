ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Покормите птиц, чтобы ускорить весну: что можно и нельзя делать 25 марта, у кого именины

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 06:00
Покормите птиц, чтобы ускорить весну: что можно и нельзя делать 25 марта, у кого именины Фото: Чем знаменателен день 25 марта (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

25 марта 2022 года отмечается День Службы безопасности Украины, а также Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В православной церкви чтят память Лидской иконы Божией Матери, а также день преподобного Феофана Исповедника. В народе день называют Феофана, и он имеет особые традиции.

Что можно и нельзя делать, какие традиции этого дня и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.

Традиции 25 марта

Когда-то в народе говорили: "Феофан, пробил дыру". Люди продолжали встречать весну и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.

В этот день проводили многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

25 марта принято угощать птиц семенами, чтобы ускорить приход весны.

Что нельзя делать

  • Слишком копаться в своих мыслях, ища негатив.
  • Конфликтовать, ругаться с родными, желать зла близким
  • Браться за слишком сложные задачи, ведь они могут не удастся.

Важные приметы на Феофана 25 марта

  • Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.
  • Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.
  • Туман поднимается вверх - к дождю, опускается вниз - к солнечной погоде.

Именины в этот день празднуют: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен.

Что выдающегося произошло в этот день

1857 - парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука.

1917 - в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.

1949 - началась массовая депортация до ста тысяч жителей балтийских республик в Сибирь.

1957 - Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом.

1983 - На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка".

1992 - Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.

1993 - создано Центральное бюро Интерпола Украины.

Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Пасху 2022 и как высчитать дату праздника.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе