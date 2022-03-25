Погодуйте птахів, щоб пришвидшити весну: що можна і не можна робити 25 березня, у кого іменини

25 березня 2022 року відзначається День Служби безпеки України, а також Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. В православній церкві шанують пам'ять Лідської ікони Божої Матері, а також день преподобного Феофана Сповідника. В народі день називають Феофана, і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити, які традиції цього дня і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite .

Традиції 25 березня

Колись у народі казали: "Феофан, пробив дірку". Люди продовжували зустрічати весну і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.

В цей день проводили численні обряди, які захищають від хвороб та пристріту.

25 березня заведено пригощати птахів насінням, щоб пришвидшити прихід весни.

Що не можна робити

Надто копатись у своїх думках, шукаючи негатив.

Конфліктувати, лаятися з рідними, бажати зла близьким

Братись за надто складні завдання, адже вони можуть не вдатися.

Важливі прикмети на Феофана 25 березня

Дерева інеєм покриті - до дощового червня.

Встановилася справжня весняна погода в цей день - літо буде непогожим.

Туман піднімається вгору - до дощу, опускається вниз - до сонячної погоди.

Іменини в цей день святкують: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен.

Що визначного сталося в цей день

1857 - парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.

1917 - у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.

1949 - почалась масова депортація до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру.

1957 - Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.

1983 - На телепрограмі ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою "Місячна Хода".

1992 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 - створене центральне бюро Інтерполу України.