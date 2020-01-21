У Поклонской случилась истерика из-за Зеленского: мало не покажется!

Наталья Поклонская хочет помочь Владимиру Зеленскому. Об этом экс-прокурор Крыма, а ныне российский депутат-фанатка "русского мира" написала в своем Instagram-аккаунте.

Неуравновешенный пост Поклонская, которая не так давно стала посмешищем в сети, написала в ответ на слова бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, который заявил в соцсети, что "крымнашистка" и предательница Украины скрывается от властей. Эти слова экс-радикала вызвали настоящую истерику у женщины.

"В животном мире даже змея пользу приносит. Но среди людей встречаются такие животные среднего рода, которые отравляют ядом не только себя, но и окружающих. Ярким представителем этих особей является фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память — не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму", - написала Поклонская.

Бывшая гражданка Украины добавила, что она "не убегает и не прячется". Более того, Поклонская "готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик".

"Готова оформить командировку для помощи братской стране. Уверяю, через пару месяцев террористы из бандформирований, типа "Азова", уже пошли бы добывать руду. Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!" - пригрозила "няшмяш".

Сам Мосийчук, которому был адресован гневный пост, отметил, что у Поклонской просто истерика.

"Скажите этой мадам, пусть не сильно волнуется, потому что не пройдет судебную психиатрическую экспертизу перед тем, как получить срок за государственную измену. А так, ждем с нетерпением!" – сказал Мосийчук в Facebook.