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Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сети

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 17:20
Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сети
Коллаж РБК-Украина

Поклонскую высмеяли за курьезные фото на ферме

Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская выложила фото с фермы и была высмеяна пользователями сети. Снимки опубликовал KrimRt в соцсети Twitter. 

"В Госдуре РФ зарплаты мизерные. Натали приходится подрабатывать... А она ж не балерина вам..." - иронично подписан снимок.

Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сетиПоклонская на ферме стала посмешищем: (twitter.com/KrimRt)

На этом насмешки не закончились. Было опубликованы еще два фото Поклонской с лаконичной подписью: " Натали с мужем и без":

Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сетиПоклонская на ферме стала посмешищем: (twitter.com/KrimRt)

Пользователи поддержали подобный "троллинг" и начали отпускать шутки в адрес бывшего "прокурора" аннексированного Крыма:

  • Наташа поехала кукушкой.
  • Бедный козлик
  • Животное недоедает, как и Наташа.

Напомним, что Поклонская придумала, как зарабатывать на "няш-мяш", и опозорилась. Презентация шампанского прошла в Ливадийском дворце, где Поклонская показала бутылку, на этикетке которой изображена она сама в стиле аниме и написано, что это полусухое юбилейное шампанское.

Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сетиФото: instagram.com/crimeainfogram

Ранее мы писали о том, что Поклонская призналась, что ворует украинских детей.

А также рассказывали о том, что в сети высмеяли свадьбу коллаборантки Поклонской.

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