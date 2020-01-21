У Поклонської трапилася істерика через Зеленського: мало не здасться!

Наталія Поклонська хоче допомогти Володимиру Зеленському. Про це екс-прокурор Криму, а нині російський депутат-фанатка "руского міра" написала в своєму Instagram-акаунті.

Неврівноважений пост Поклонська, яка не так давно стала посміховиськом в мережі, написала у відповідь на слова колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який заявив у соцмережі, що "кримнашистка" і зрадниця України переховується від влади. Ці слова екс-радикала викликали справжню істерику у жінки.

"У тваринному світі навіть змія користь приносить. Але серед людей зустрічаються такі тварини середнього роду, які отруюють отрутою не тільки себе, але й оточуючих. Яскравим представником цих особин є фашист-головоріз з батальйону "Азов" Ігор Мосійчук. У нього відібрало пам'ять — не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці", - написала Поклонська.

Колишня громадянка України додала, що вона "не тікає і не ховається". Більш того, Поклонська "готова приїхати до Києва, щоб допомогти Зеленському і його команді розібратися з такими недобитками, як цей бойовик".

"Готова оформити відрядження для допомоги братній країні. Запевняю, через пару місяців терористи з бандформувань, типу "Азова", вже пішли б видобувати руду. Так що, Мосійчук, знай: якщо я приїду, то тобі і твоїм дружкам мало не здасться!" - пригрозила "няшмяш".

Сам Мосійчук, якому був адресований гнівний пост, зазначив, що у Поклонської просто істерика.

"Скажіть цій мадам, нехай не сильно хвилюється, бо не пройде судову психіатричну експертизу перед тим, як отримати термін за державну зраду. А так, чекаємо з нетерпінням!" – сказав Мосійчук в Facebook.