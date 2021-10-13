В Африке не скроется. Украина уже работает над задержанием Поклонской, - МИД

Украина работает над задержанием Натальи Поклонской , которая разыскивается за государственную измену. Сегодня российский президент назначил Поклонскую послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил он.

Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Как известно, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Поклонская способствовала оккупации полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

После оккупации Поклонская получила должность "прокурора" Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия".