Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)

Поклонники Анатолия Шария сегодня, 17 июня, устроили митинг под Офисом президента Украины. В то же время там собрались и противники скандального блогера, которые в белых халатах пришли "полечить" приверженцев Шария.

Помитинговав под ОП поклонники Шария стали перемещаться в сторону Министерства внутренних дел, оставив после себя кучу листовок, одноразовых масок, бутылок из-под воды, битых яиц и прочего мусора.

А вот убирать красные листовки и прочий брошенный сор придется коммунальным службам города Киева.

Поклонники Шария оставили после себя горы мусора (фото: РБК-Украина)

СМИ сообщают, что сейчас в центре Киева происходят провокации и задержания. Распыляют слезоточивый газ.

После того, как угроза столкновений между протестующими усилилась, на Банковую прибыли силы полиции и Национальной гвардии.

Ранее мы писали, что Анатолия Шария уличили в обмане и жестко опозорили.

Также сообщалось, что Михаил Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.