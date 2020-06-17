Шанувальники Шарія після мітингу залишили купу сміття в центрі Києва (фото)

Шанувальники Анатолія Шарія сьогодні, 17 червня, влаштували мітинг під Офісом президента України. Водночас там зібралися і противники скандального блогера, які в білих халатах прийшли "полікувати" прихильників Шарія.

Помітингувавши під ОП шанувальники Шарія стали переміщатися в бік Міністерства внутрішніх справ, залишивши після себе купу листівок, одноразових масок, пляшок з-під води, битих яєць та іншого сміття.

А от прибирати червоні листівки та інше покинуте сміття доведеться комунальним службам міста Києва.

Шанувальники Шарія залишили після себе гори сміття (фото: PavlovskyNEWS)

ЗМІ повідомляють, що зараз в центрі Києва відбуваються провокації та затримання. Розпиляли сльозогінний газ.

Після того, як загроза зіткнень між протестуючими посилилася, на Банкову прибутку сили поліції і Національної гвардії.

Раніше ми писали, що Анатолія Шарія викрили в обмані і жорстко зганьбили.

Також повідомлялося, що Михайло Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу.