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К охране правопорядка на Банковой заступили нацгвардейцы и полиция

Новости » Общество     17.06.2020 - 11:08
К охране правопорядка на Банковой заступили нацгвардейцы и полиция
Фото: полиция (РБК-Украина)

В центре Киева усилили меры безопасности

В среду, 17 июня, на улице Банковой в Киеве запланированы массовые мероприятия. К охране правопорядка уже заступили полицейские и военные Национальной гвардии.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

"Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем", - сообщили в Нацполиции.

В то же время, в полиции обратились к представителям средств массовой информации быть осторожными во время освещения событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейских.

"Полиция - вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в пределах своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

Ранее под Шевченковским судом несколько дней подряд происходили столкновения полиции с митингующими.

До этого несколько массовых акций прошли под Верховной радой и Кабмином

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевполицияпротестБанковая
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