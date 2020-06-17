К охране правопорядка на Банковой заступили нацгвардейцы и полиция

Фото: полиция (РБК-Украина)

В центре Киева усилили меры безопасности

В среду, 17 июня, на улице Банковой в Киеве запланированы массовые мероприятия. К охране правопорядка уже заступили полицейские и военные Национальной гвардии.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

"Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем", - сообщили в Нацполиции.

В то же время, в полиции обратились к представителям средств массовой информации быть осторожными во время освещения событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейских.

"Полиция - вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в пределах своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

Ранее под Шевченковским судом несколько дней подряд происходили столкновения полиции с митингующими.

До этого несколько массовых акций прошли под Верховной радой и Кабмином

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина